Destruye a 'Breaking Bad': esta serie en streaming ha puesto al público de rodillas

El mundo del crimen organizado nada suele explicarse del todo. Se habla lo justo, se negocia en privado y los favores pesan más que cualquier documento. Las apariencias importan, la lealtad también, y casi siempre hay un interés oculto detrás de cada gesto. Esa dinámica es justo lo que la serie captura mejor.

Ahí es donde esta serie británica se asienta, con ese toque que inevitablemente recuerda a Los Soprano, pero a su manera inglesa, más fría, más contenida y con una elegancia que no siempre consigue tapar lo sucio que hay debajo.

En lugar de apostar por la épica o los grandes despliegues, la serie muestra cómo se mueve el negocio en lo cotidiano: llamadas que llegan a deshora, problemas que nadie quiere admitir y decisiones rápidas que evitan males mayores. Nada de estilizaciones ni coreografías imposibles al estilo John Wick; aquí las cosas pasan como pasan.

Un mundo criminal sin artificios

La historia sigue a Harry Da Souza, un tipo que se encarga de solucionar los desastres de la familia Harrigan, dirigida por Conrad y Maeve, un clan que ha construido su influencia mezclando tradición familiar, contactos bien situados y una habilidad notable para salir airosos incluso en los peores momentos. Cuando un error del pasado vuelve para ajustar cuentas, Harry tiene que reaccionar rápido para evitar que el imperio se venga abajo.

El reparto reúne nombres de peso: Tom Hardy como Harry Da Souza; Pierce Brosnan como Conrad Harrigan; Helen Mirren como Maeve Harrigan; Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, entre otros.

Dónde ver esta serie

La serie está disponible bajo streaming en SkyShowtime y enMovistar Plus, siendo una producción original de Paramount +. Antes de que Guy Ritchie asumiera la dirección, la serie estaba planteada como un spin-off de la estadounidense Ray Donovan, una idea que se descartó en cuanto él fue elegido para liderar el proyecto.

Es también la segunda serie original de Paramount+ en la que Helen Mirren encabeza el reparto después de 1923. Y tiene otra coincidencia curiosa: en ambas producciones comparte pantalla con un antiguo James Bond. Aquí con Pierce Brosnan; en la anterior, con Timothy Dalton.