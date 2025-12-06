Un 'ejercito' de robots chinos impresiona y atemoriza al mundo tras un vídeo donde muestran su impresionante coordinación

La empresa china UBTECH Robotics ha generado atención internacional tras difundir imágenes en las que cientos de sus robots humanoides Walker S2 se mueven en formación sincronizada dentro de un almacén.

El espectáculo llevó a Brett Adcock, director ejecutivo de la firma estadounidense Figure, a cuestionar públicamentesi el material era generado por ordenador. La compañía con sede en Shenzhen respondió defendiendo la autenticidad del video, destacando la capacidad de producción a gran escala y la fortaleza de las cadenas de suministro en China.

Las imágenes, que recuerdan escenas de la película Yo Robot, muestran a las máquinas girando la cabeza, saludando ymarchando hacia contenedores de envío. Según UBTECH, se trata de la primera entrega masiva de robots humanoides a sitios industriales operativos, iniciada a mediados de noviembre.

"Gran hito alcanzado. La primera entrega mundial de robots humanoides está completa. Cientos de Walker S2 han sido enviados a nuestros socios. El futuro de la automatización industrial está aquí," tituló la empresa en el vídeo publicado en YouTube el 12 de noviembre.

Dudas sobre la autenticidad del vídeo

Algunos observadores mantienen cautela, señalando que el anuncio depende en gran medida de material promocional con escasa verificación independiente. Adcock argumentó en redes sociales que las reflexiones en los robots evidenciaban que solo el primero era real y que el resto había sidoañadido digitalmente. "Mirad los reflejos de este robot y comparadlas con las de atrás. El de delante es real, los demás son falsos", escribió Adcock en X.

UBTECH respondió con unsegundo clip grabado con un dron en primera persona y audio ambiente, para reforzar la veracidad de la escena. En declaraciones al Global Times, la empresa insistió en que se trataba de "imágenes 100% reales" grabadas en el lugar.

"Gran parte de la duda proviene de un desconocimiento de las capacidades de fabricación de China y de la fuerza colaborativa de nuestras cadenas de suministro," afirmó Tan Min, director de marca de UBTECH, citado por el South China Morning Post.

Unos ambiciosos planes de expansión

UBTECH anunció que continuará enviando robots en lotes sucesivos hacia entornos industriales de primera línea. Los Walker S2 se desplegarán en sectores como automoción, manufactura inteligente, logística y centros de datos con IA incorporada, según el Global Times.

La compañía prevé aumentar su capacidad de producción a 5.000 unidades anuales en 2026 y duplicar la cifra a 10.000 robots por año en 2027, impulsada por lo que describe como una creciente demanda de mercado.