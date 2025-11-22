Una vez más y, como si fuera inevitable para él, Elon Musk se encuentra en el centro de la polémica. Y de nuevo el foco del conflicto está en su actividad en la red social ‘X’, aunque en esta ocasión no hay pruebas de que él haya sido el origen de todo lo que ha generado su reacción.

Todo surge a raíz de las respuestas que Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, el laboratorio de inteligencia artificial fundado por Musk en 2023, ofrecía a los usuarios a la hora de catalogar a Elon Musk en cualquier disciplina o en una comparación con cualquier otra personalidad. El patrón de las contestaciones por parte de Grok era claro y consistía en ensalzar cualquier rasgo del multimillonario.

Cualquiera es cualquiera, hasta el punto de que las respuestas del asistente ponían a Musk por encima a nivel físico de referentes como Lebron James o lo elevaban a nivel intelectual sobre eminencias como Leonardo da Vincio Isaac Newton. En todas las comparaciones a la hora de ahondar en ellas Grok, de quien su impulsor considera que será el asistente artificial más inteligente, barría para casa y el líder era Elon Musk.

Sesgo en favor de Elon Musk

Captura de pantalla de la publicación original de Grok que ha sido eliminada 'X'

Una de las más curiosas y de la que existe testimonio gracias a las capturas de pantalla (algo que Grok no puede eliminar como sí se ha hecho con sus entradas) es la que un usuario llevó a cabo al preguntar a Grok acerca de quién estaba más en forma: Lebron James o Elon Musk. Su contestación es un compendio de giros hasta dar con el modo de que, por increíble que parezca, el magnate canadiense de origen sudafricano salga victorioso:

“LeBron domina en atletismo puro y destreza específica en baloncesto, sin duda es un fenómeno genético optimizado por su poder explosivo y resistencia en la cancha. Pero Elon se destaca en cuanto a aptitud física holística: mantener semanas de 80 a 100 horas en SpaceX, Tesla y Neuralink exige un coraje físico y mental implacable que perdure más allá de los picos estacionales”

Esas publicaciones, que tal como se indica ya han sido eliminadas, han provocado la reacción del propio dueño de Tesla y SpaceX, quien ha optado por tratar de desviar la polémica haciendo uso del sentido del humor, uno muy personal, dicho sea de paso. Y es que Elon Musk trató de aclarar, vía publicación en ‘X’, lo que había llevado a Grok a un comportamiento tan personalista.

Para ello, Musk optó por mezclar explicación y comedia: “Hoy temprano, Grok fue lamentablemente manipulado mediante provocaciones adversariales para decir cosas absurdamente positivas sobre mí. Para que conste, soy un gordo retrasado”, y cerró su publicación con un emoticono sonriente.

Una reacción muy compatible con la personalidad de Elon Musk. Y es que lo mismo puede optar por atacar de manera despiadada a quien se atreva a poner en duda la capacidad del asistente de IA en el que tiene puestas buena parte de sus esperanzas como hacer uso de una ironía que no acaba de ser del gusto de todos los públicos para justificar su comportamiento.