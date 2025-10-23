Elon Musk se prepara para acabar con los empleos con la IA: "Probablemente, ninguno de nosotros tendrá trabajo"

No hay más que escuchar hablar un par de minutos a Elon Musk para saber que ese hombre quiere cambiar las reglas del juego. Quiere avanzar, quiere dejar su huella, quiere que su tecnología haga un mundo mejor, aunque para ello su fin deba justificar los medios.

El dueño de Tesla sigue impactando y también asustando al mundo con sus declaraciones. Recientemente, Elon Musk ya sentenciaba uno de los empleos más importantes de la historia de la humanidad asegurando que la inteligencia artificial ya hace, en la actualidad, un mejor trabajo que los médicos.

Y ahora ha vuelto a la carga para afirmar que la inteligencia artificial reemplazará absolutamente todos los empleos en una entrevista en la que el magnate multimillonario enfocó toda la atención a los efectos de la IA en el ámbito laboral de las futuras generaciones.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo

Elon Musk es el CEO de Tesla y el propietario de X, la antigua Twitter Difoosion

Elon Musk, quien aventuraba la posibilidad de lograr superpoderes en humanos con sus chips Neuralink en las últimas semanas, ha asistido a una entrevista para hablar sobre la IA y sus catastróficas consecuencias para los trabajadores en un futuro a largo plazo.

La inteligencia artificial está evolucionando a un ritmo muy acelerado. Hasta tal punto que, a día de hoy, en muchas ocasiones, es prácticamente imposible distinguir si un vídeo en las redes sociales es IA o la mera realidad. La automatización de tareas redundantes de los algoritmos de IA y las mejoras en sus procesos de aprendizaje de sus modelos de lenguaje apuntan a marcar el fin de muchos empleos que, dentro de unos años, se clasificarán como obsoletos.

Elon Musk, sobre la IA

Ante la poderosa evolución de la inteligencia artificial —que, entre broma y broma, cada día resulta más alarmante— los trabajadores, las grandes empresas e instituciones educativas tienen un imperativo cometido: adaptarse o morir.

Las declaraciones de Elon Musk no hacen más que reflejar una clara preocupación global e intrínseca en el ser humano bajo cualquier amenaza externa que pueda perjudicar su propia evolución. Curiosamente, en este caso, el propio crecimiento humano está proporcionalmente ligado a las herramientas que nos proporciona la IA.

Y sí, esto supondrá, en su momento, una compleja disyuntiva para nuestra especie: ¿limitar nuestra propia evolución para buscar la salvación o arriesgar nuestra propia supervivencia?