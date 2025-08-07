Google se lava las manos: si tu web pierde tráfico no es por su IA, es porque ahora prefieres 'voces auténticas' y foros

Desde que Google puso en marcha sus AI Overviews o resúmenes generados por IA, todos los medios tecnológicos hemos notado una bajada en el número de visitas a nuestras publicaciones y esto ha sido refrendado por un reciente estudio del Pew Research Center que asegura que estos han provocado que los "clicks" en las webs se desplomen a casi la mitad.

Pues bien, ahora Google se quiere lavar las manos con este tema, ya que ha asegurado que si una web pierde tráfico no es por culpa de su IA, sino porque los usuarios preferimos los foros y los contenidos multimedia con 'voces auténticas'.

Según Google, los enlaces web están perdiendo fuerza en detrimento de los foros, los vídeos y los podcasts

Recientemente, la vicepresidenta y jefa de Búsqueda de Google Liz Reid ha publicado una entrada en el blog oficial de la gran G con el que pretende rebatir los recientes estudios que aseguran que los 'AI Overviews' están provocando disminuciones de tráfico en muchos sitios web.

Así, en primer lugar, Reid asegura que "el volumen total de clics orgánicos desde la Búsqueda de Google a los sitios web se ha mantenido relativamente estable año tras año" y que, además, "la calidad promedio de los clics ha aumentado", ya que están enviando "más de clics de calidad a los sitios web que hace un año" (entendiendo como clicks de calidad aquellos en los que los usuarios no vuelven a hacer click rápidamente).

Respecto al impacto de los resúmenes de IA en las visitas a los sitios web desde Google, Reid explica que lo que está pasando es que las personas "buscan más y hacen nuevas preguntas que a menudo son más largas y complejas" y que gracias a los 'AI Overviews' "la gente ve más enlaces en la página que antes".

Asimismo, también afirma que la causa principal de la pérdida de clicks en algunas webs es que los usuarios han cambiado su forma de buscar información en Internet, algo que provoca que algunos sitios web ganen tráfico y otros lo pierdan:

Las tendencias de los usuarios están desplazando el tráfico a diferentes sitios, lo que resulta en una disminución del tráfico a algunos sitios y un aumento del tráfico a otros

Según la directiva de Google, esto provoca que las personas cliquen, cada vez más, en sitios como foros, vídeos, podcasts y "publicaciones donde pueden escuchar voces auténticas y perspectivas de primera mano", ya que los usuarios buscamos, cada vez más, contenidos web que nos ayuden a aprender más como, por ejemplo, "una revisión en profundidad, una publicación original, una perspectiva única o un análisis reflexivo en primera persona".

Reid finaliza su argumentación en defensa de sus 'AI Overviews' afirmando que desde Google se preocupan por "la salud del ecosistema web" y que siguen enviando "miles de millones de clics a sitios web todos los días".