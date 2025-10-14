Jazztel te regala un Xiaomi Redmi con su nueva oferta flash: solo estará disponible por pocos días

Jazztel ha vuelto a lanzar una de sus ofertas temporales en las que combina fibra y móvil con un dispositivo de regalo. En este caso, ofrece fibra óptica de 600 Mb con 2 líneas móviles 5G de 60 GB y llamadas ilimitadas. Todo ello se complementa con fijo, también de llamadas ilimitadas, tanto a otros fijos como a móviles.

Sin embargo, el punto fuerte de la oferta es que incluye de forma totalmente gratuita un Xiaomi Redmi 14C, en su configuración de 128 GB. El precio total es de 44,95 euros al mes, aunque la permanencia se extiende de 12 a 24 por la inclusión del móvil. Estará disponible hasta el próximo 20 de octubre. Si te interesa, puedes contratarla desde la web de Jazztel.

Todo lo que debes saber de la oferta

Repasemos qué incluye:

Precio definitivo de 44,95 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 600 Mb

2 líneas móviles 5G de 60 GB cada una. También tienen llamadas ilimitadas para otros móviles y fijos

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Xiaomi Redmi 14C de 128 GB

Router, envío e instalación gratuitos

Permanencia de 24 meses

Además, puedes incluir líneas adicionales (20 GB por 6 euros al mes o 50 GB por 9 euros al mes) y añadir televisión desde 7,99 euros al mes.

En el caso de la TV opcional puedes optar por:

Orange TV Libre (3,99 euros al mes durante los primeros 3 meses, luego 7,99 euros al mes)

Jazztel TV con Prime y HBO Max (9,99 euros al mes)

Jazztel TV (4,95 euros al mes)

Jazztel TV con Netflix (6,99 euros al mes, aunque varía según el plan)

Dicho esto, la tarifa es configurable desde la web de Jazztel, vía por la que puedes contratarla. Aquí puedes seleccionar las casillas opcionales, que son las líneas adicionales, la televisión y, lo más importante, el Xiaomi Redmi 14C de 128 GB.

La configuración de la oferta en la web de Jazztel Jazztel

La oferta flash es un combinado de fibra, móvil, fijo y el dispositivo, pero siempre puedes desmarcar la casilla del dispositivo (la cual viene marcada por defecto). En este caso, no se te entregará, aunque la permanencia bajará de 24 meses a 12.

La pantalla del Xiaomi Redmi 14C Xioami

En cuanto al Xiaomi Redmi 14C, se trata de un dispositivo sencillo y económico, cuyo precio de forma independiente ronda los 100 euros. Le servirá a quien quiera un móvil para lo básico (enviar WhatsApp, buscar en Internet, consultar alguna red social, etc.). No es un móvil potente ni con grandes prestaciones, pero te lo regalan. Eso sí, asegúrate de que te compensará quedarte 24 meses con Jazztel y no 12.