El lanzamiento de los nuevos iPad Pro y MacBook Pro es inminente: su stock empieza a escasear en las Apple Store

Hace algunos días se filtró el unboxing del nuevo Pad Pro con chip M5, un dispositivo que Apple todavía no ha anunciado. Además, la FCC reveló que la compañía estaría a punto de lanzar este modelo junto a un MacBook Pro con procesador M5 y un Apple Vision Pro renovado con un chip más potente.

Todo apunta a que Apple podría celebrar un evento o lanzar notas de prensa durante octubre para presentar estos nuevos productos antes de que termine el año. Aunque por ahora son solo rumores, hay una señal clara de que algo se acerca: el stock de los iPad Pro M4 y MacBook Pro M4 empieza a escasear en las Apple Store, lo que suele indicar una renovación inminente.

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro podrían estar a punto de lanzarse

Según el analista Mark Gurman, tanto el iPad Pro M4 como el MacBook Pro M4 se están agotando en las Apple Store de todo el mundo, una situación que suele repetirse cada vez que hay una nueva generación en camino.

En muchos casos, los iPad Pro no están disponibles hasta el 21 de octubre como mínimo, mientras que algunas configuraciones de los MacBook Pro no llegarían hasta finales de mes. Quizá no sea el mejor momento para comprar uno de estos equipos, porque su escasez es una pista clara de que hay que esperar un poco más.

Aunque también hay rumores de una posible renovación del Apple Vision Pro, que incorporaría un chip más potente y una nueva banda más cómoda, el stock del ordenador espacial de Apple parece estable en los países donde está disponible, así que su actualización podría tardar un poco más.

Todo encaja: los iPad Pro M4 y MacBook Pro M4 escasean, las filtraciones apuntan a nuevos modelos y octubre es un mes clásico para lanzamientos de Apple. Si la historia se repite, podríamos ver el salto al chip M5 muy pronto, acompañado de un Vision Pro mejorado. Así que… quizá sea buen momento para esperar antes de comprar.