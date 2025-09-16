Meta se olvida del metaverso y lanzará nuevas gafas inteligentes con pantalla

Meta, la conocida compañía tecnológica, parece haber desvelado antes de tiempo algunas de sus más importantes novedades de los próximos meses, aunque esta vez nada tiene que ver con la superinteligencia. No es ningún secreto que la compañía que lidera Mark Zuckerberg apuesta buena parte de su prestigio a la innovación, algo que ha buscado con ahínco en el universo de la tecnología vestible o 'wearables'.

Un vídeo no listado y posteriormente retirado, supuestamente filtrado por la propia empresa, ha revelado detalles sobre dos modelos de gafas inteligentes que se esperan para su próximo evento Connect, que tendrá lugar en unos días. Entre ellas, destacan unas nuevas gafas de la marca Ray-Ban que incorporarían una pantalla integrada y un sistema de control mediante una pulsera de muñeca.

Se acerca la presentación oficial en el evento Connect

En concreto, estas gafas inteligentes de Ray-Ban, cuya denominación podría ser "Meta Ray-Ban Display" y que llegarían para ir un paso más en la relación de los wearables y la IA, integran una pantalla en la lente derecha, según las imágenes filtradas. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios realizar diversas acciones directamente a través de las gafas, como formular preguntas a Meta AI, visualizar mapas para la navegación o traducir textos y señales en tiempo real.

Asimismo, la gestión de estas funciones se complementaría con una innovadora pulsera de muñeca. Este accesorio, según la información trascendida, emplearía tecnología de electromiografía de superficie (sEMG), conocida internamente por Meta bajo el nombre en clave "Hypernova". Dicha tecnología permitiría interpretar las señales de la mano para controlar las gafas, facilitando tareas como responder mensajes de chat simplemente con gestos.

Según la información disponible, la filtración de estos dispositivos precede al evento anual Connect de Meta, donde su CEO, Mark Zuckerberg, tiene previsto ofrecer una keynote. Desde The Verge informan que este discurso tendrá lugar el próximo miércoles, y se espera que sea el escenario oficial para el debut de estas nuevas gafas inteligentes. La compañía acostumbra a realizar en este foro sus anuncios de productos de hardware con un mayor impacto potencial entre sus bases de seguidores.

Además de las Ray-Ban con pantalla, el vídeo también mostró un nuevo modelo de gafas Oakley de diseño envolvente, las "Sphaera". Estas últimas se caracterizan por incorporar una cámara en la parte nasal, lo que sugiere un enfoque distinto para la captura de imágenes o interacción con el entorno. La diversificación de la oferta de gafas inteligentes es un indicio de la estrategia de Meta en este segmento del mercado.

En este sentido, las funcionalidades que se anticipan para las gafas con display abarcan desde el apoyo en la navegación urbana hasta la interacción con asistentes virtuales. La capacidad de traducir señales al instante y la posibilidad de enviar respuestas rápidas a mensajes mediante gestos manuales suponen un avance en la integración de la tecnología en el día a día, siempre bajo el control del usuario.