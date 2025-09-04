Netflix mejora la función que permite crear clips cortos de las escenas de tu contenido favorito: ahora los “Momentos” serán perfectos

Las plataformas de contenido en streaming se han hecho un hueco en el tiempo de ocio de buena parte de la sociedad. Ya sea para ver una serie de moda, o esa otra que quedó fuera de la parrilla de la televisión convencional hace tiempo o un título clásico, lo cierto es que lo que era una alternativa para el consumo de contenidos ahora es la opción número uno en muchos hogares.

Entre ellas sin duda Netflix cuenta con un papel destacado. La compañía que lidera Reed Hastings lo sabe y por ello no deja de mejorar la plataforma tanto en catálogo como en funciones. Y por esa parte llegan buenas noticias para aquellos que desde el año pasado comenzaron a hacer uso de la función móvil “Moments” para guardar sus escenas favoritas; Netflix ha implementado una mejora que hará las delicias de los usuarios.

Así funciona "Momentos"

Para aquellos a los que le pille por sorpresa la existencia de esta función a través de la aplicación móvil de Netflix haremos un pequeño repaso de en qué consiste. “Momentos” llegó a la app de la plataforma a finales del año pasado como una característica que permite guardar, revivir y compartir las escenas favoritas que tenían lugar en el contenido del catálogo de Netflix.

Para ello, bastaba con pulsar en el nuevo apartado de la interfaz de la aplicación llamado Momentos para así conservar en “Mi Netflix” esa escena para siempre. Eso sí, tenía una pequeña limitación que ahora desaparece para júbilo de los fanáticos de esta función: al guardar una escena, tan solo se podía escoger el momento de inicio, no el de fin. Esto ahora cambia y para bien.

Netflix ha hecho coincidir la nueva actualización de la función “Momentos” con el lanzamiento de la segunda parte de la segunda temporada de ‘Miércoles’, seguro que pensando en el uso que podrán dar los seguidores a la nueva capacidad de la herramienta de edición.

La novedad fundamental, como ya hemos anticipado, es que ahora la función “Momentos” permite no solo elegir el inicio de la escena que queremos conservar sino también el final de la misma, permitiendo de ese modo crear clips cortos de las escenas más impactantes, románticas, sensibles o aquellas que nos recuerdan a alguien con quien ahora se puede compartir ese extracto concreto.

Escoger inicio y final para tener el fragmento perfecto

Interfaz de uso de la función "Momentos" Netflix

Para ello, bastará con tocar el botón “Clip” mientras se reproduce el contenido en la pantalla de nuestro móvil. Una vez escogida la escena, se podrá ajustar el final de la misma, para que el clip abarque justo la recreación que queremos conservar o compartir.

De ese modo, el vídeo que formará parte de la sección “Mi Netflix” tendrá ahora la duración que el usuario quiera para él, desapareciendo así la limitación que hasta ahora tan solo permitía escoger el momento en que comenzaba la escena.

Tener el fragmento perfecto y sin una limitación temporal hará que los usuarios exploren su vena creativa para obtener los clips más impactantes y compartirlos con familiares y conocidos a través de redes sociales. O que los vuelvan a disfrutar una y otra vez desde la intimidad de su teléfono móvil.