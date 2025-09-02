Probé ChatGPT-5 para organizar mis vacaciones y este fue el resultado

Cuanto más avanza la inteligencia artificial más utilidades para el día a día se encuentran para ella. Los asistentes tipo ChatGPT cuentan con una capacidad que, en ocasiones, les permite ver y organizar diferentes cuestiones con más claridad que la que uno pueda tener. En especial, surge como alternativa si se trata de situaciones con diferentes variables y que requieren de una planificación adecuada y ante las que no se quiere correr riesgos con la improvisación.

Entre esos escenarios aparecen con un halo de optimismo cada verano las vacaciones estivales, esas que hacen descontar días en el calendario a todo trabajador. Lo que ocurre es que la vorágine de la rutina puede hacer que las fechas se nos echen encima y que el margen para pensar transporte, alojamiento, turismo, ocio, alimentación e incluso bienestar para un número importante de días supere nuestra capacidad.

Ahí es donde este verano surgió un aliado inesperado: ChatGPT-5, que como si estuviera predestinado a ello, vio la luz a comienzos de agosto para ser el ayudante perfecto de cara a organizar las vacaciones que comenzaban apenas unos días después. Ahora que lo pienso, puede que lo de ayudante se quede corto para el papel jugado por el chatbot desarrollado por OpenAI.

La importancia del ‘prompt’ vacacional

Antes de desgranar el modo en que ChatGPT, con su versión más reciente, fue capital en la organización de mis vacaciones, hay que destacar el elemento diferencial para que esa ayuda requerida llegue a buen puerto. Se trata de un elemento que se ha convertido en imprescindible a la hora de señalar el modo correcto de interactuar con el popular chatbot: el prompt.

Un prompt, por si queda algún despistado que todavía no se haya topado con esa palabra, es la instrucción o pregunta que se le plantea al asistente de inteligencia artificial para que, a partir de él, busque y ayude con aquello que se le requiere. La importancia de una buena directriz será clave si queremos obtener un resultado óptimo, y tratándose en este caso de las vacaciones convenía hilar muy fino.

A la hora de ofrecer a ChatGPT una instrucción de la que partir puede surgir la idea de lanzar una pregunta sencilla para que el chatbot no tenga problema a la hora de responder, de tal manera que la confianza en la respuesta que ofrezca sea completa. Eso sí, hay que tener en cuenta que los resultados que arroja corresponden a lo que estaba en vigor dos años atrás, por lo que siempre es aconsejable cotejar según qué cuestiones como horarios o precios.

ChatGPT: cuanta más información tenga de base para organizar las vacaciones, mejor

Una instrucción sencilla nunca está mal, pero si lo que queremos es un trabajo más fino de organización completa de unas vacaciones como fue el caso, lo suyo es lanzar a ChatGPT un prompt en el que se contemplen todos los aspectos de las vacaciones que a uno se le ocurren.

La razón es bien sencilla: invertir ese pequeño margen de tiempo en redactar una instrucción adecuada merece la pena si se tiene en cuenta el tiempo que uno ahorra en la organización de las vacaciones. Simple. En mi caso, el prompt ofrecido contemplaba tantas cuestiones que ChatGPT estuvo cuatro minutos elaborando el plan de vacaciones que cumplía con todos los requisitos señalados.

Atractivos principales e imprescindibles. No faltó nada

Atractivos principales por ubicación ChatGPT

Así pues, lo suyo es trasladar a ChatGPT una cuestión que contemple todas las ideas que se nos pueden pasar por la cabeza a la hora de pensar en unas vacaciones: si el destino está definido, lo siguiente puede ser plantear al asistente de inteligencia artificial el modo en que resulta más económico y conveniente viajar hasta él para que haga una comparativa.

También es importante el alojamiento y la duración de la estancia, por lo que en mi caso le facilité el presupuesto destinado para ello y las características que eran imprescindibles para mí y mi pareja. Si sabes qué cantidad quieres destinar a las vacaciones, puede ser una información relevante de cara a que ChatGTP adapte los planes a la perfección a la cantidad disponible

Dónde comer y cenar: ChatGPT resuelve

Recomendaciones gastronómicas solicitadas por lugar ChatGPT

En mis vacaciones hay dos aspectos que resultan imprescindibles y que han de cumplir con las expectativas si quiero considerar que la escapada ha merecido la pena: por una parte, la gastronomía, de cara a visitar restaurantes o establecimientos recomendados por otros viajeros y que no pueden faltar en una visita a una zona, y por otra parte la vertiente histórica del lugar visitado, a poder ser, de la mano de un guía o de un tren turístico o transporte similar. Si algo resulta imprescindible para uno, ha de estar obligatoriamente en la instrucción dada a ChatGPT.

Otro detalle que considero fundamental en la instrucción para el asistente, y que por supuesto formó parte de mi petición para que organizara mis vacaciones este verano, fue el ocio. Agosto es un mes en el que se celebran fiestas locales en multitud de lugares, cuestión que hace imposible que mi cabeza retenga todas esas celebraciones.

Eso es algo de lo que pude olvidarme gracias a ChatGPT. Al requerirle que me informara en la organización de las vacaciones de las fiestas locales y patronales que se celebraban cerca de mi destino en las fechas en que íbamos a estar por allí tuve toda esa información recopilada de manera sencilla y concisa.

Resultado: yo no lo habría hecho mejor

Con todo eso, ChatGPT fue capaz de ofrecerme un plan de vacaciones que cumplía con todos los elementos que se le plantearon. No obstante, si en la indicación inicial uno detecta que hay algún aspecto que se le ha olvidado y que es estrictamente necesario para su escapada vacacional, siempre puede efectuar una nueva interacción con el chatbot en la que concretar ese aspecto que había quedado en el tintero, algo a lo que también ayuda su función para recordar todas las conversaciones mantenidas con él.

Sin duda ChatGPT puede ser un aliado fiable y resolutivo a la hora de organizar unas vacaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta que para obtener un resultado adecuado debemos ser lo más precisos posibles tanto en los requerimientos como en las necesidades a cubrir durante el viaje planteado.

Todo ello para facilitar al máximo posible la tarea y que ésta se ciña de forma plena a nuestras necesidades como viajeros. El ahorro de tiempo a nivel organizativo bien merece la pena la inversión en enumerar con todo lujo de detalles los imprescindibles para esas vacaciones que ayudan a olvidar la rutina.