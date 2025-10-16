El servicio de Paypal presenta una caída a nivel mundial afectando al acceso y los pagos de los clientes

Existen servicios que se vuelven imprescindibles para los usuarios a la hora de realizar compras en línea. La seguridad es clave y en ese punto entra en juego la fiabilidad del intermediario que se emplea para poder hacer un pago en el comercio electrónico de turno. Ahí, Paypal es uno de los grandes protagonistas, aunque en este momento lo sea muy a su pesar.

Y es que tal como reportan los usuarios de la página Downdetector, la plataforma en línea que proporciona información en tiempo real sobre el estado de funcionamiento de servicios digitales populares, como redes sociales, plataformas de streaming y servicios bancarios, el servicio de Paypal está fuera de combate desde poco después de las 17 horas (hora local de España).

Servicio fuera de acceso a nivel global

Los usuarios reportan fallo a la hora de acceder a la plataforma, así como en el momento de culminar un pago o llevar a término una compra en comercios en línea usando como método de pago a la popular plataforma de pagos en línea estadounidense.

El pico de reportes de fallo en Downdetector rozó los 10.000 usuarios afectados en Estados Unidos a las 18 horas y se sitúa en los 349 en España, una cifra que puede hacer ver el alcance global del incidente sufrido por Paypal, dados los datos recogidos también de países como Reino Unido, con más de 3.000 usuarios afectados, o Francia, que rozaba los 1.000 reportes a la misma hora.

Por el momento, el sistema de pagos en línea no ha hecho ninguna manifestación a través de sus redes sociales acerca de la caída de su servicio, sino que ha sido a través de la página web que tienen habilitada para ver el estatus de sus servicios donde han indicado que existe una “Interrupción del servicio de producción”.

Entre los testimonios de clientes afectados por la caída y que están dejando su caso en el portal Downdetector, se pueden leer comentarios acerca de los detalles de hasta dónde afecta la caída del servicio de Paypal: “No puedo iniciar sesión y mis 4 amigos y mi esposa también. Además, después de 20 minutos en el teléfono, pude hablar con el soporte y ni siquiera vieron intentos de inicio de sesión fallidos en los registros. Por suerte pude iniciar sesión, después”, apunta un usuario.

Otros, han señalado que esta incidencia está afectando a su labor profesional, señalando el alcance y las consecuencias de una caída en todo un gigante como Paypal: “Paypal no funciona para mi cuenta personal o comercial. Y estamos en medio de una venta...”. Sin duda un problema con el que se pueden encontrar los usuarios a lo largo de las próximas horas, salvo que Paypal logre subsanar una incidencia que ha afectado de manera más que notable a sus usuarios a tenor de los reportes registrados en Downdetector.

Al menos los usuarios afectados cuentan con el respaldo habitual que ofrece Paypal en caso de incidencias, ya que la plataforma está dotada de sistemas de seguridad que otorgan protección tanto al saldo como a las operaciones acometidas.