Gloria Estefan es la abuelita Gigi en este vídeo exclusivo de 'La casa de muñecas de Gabby: La película'

La lucha por la atención de los más pequeños de la casa por parte de las diversas plataformas de streaming que pueblan nuestros televisores y demás dispositivos electrónicos provistos de una pantalla es cada vez más feroz, aunque es difícil hacerle sombra a series como Peppa Pig o Bluey, pero siempre hay hueco para alguien más, y ese alguien es Gabby y su casa de muñecas.

Sobre todo cuando detrás tiene a una compañía como DreamWorks Animation, a quien también, aunque en su vertiente cinematográfica, le debemos éxitos como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o Shrek, que en un futuro nos deleitará con la quinta entrega numerada de las aventuras del ogro verde.

Casa de muñecas a lo grande

Pero La casa de muñecas de Gabby no es solo una serie con ya 11 temporadas a sus espaldas y una 12ª a punto de estrenarse en Netflix porque, adelantándose a Bluey, ahora es también una película, y cuenta con varios nombres importantes entre su reparto.

En esta nueva historia, que se estrenará este viernes 17 de octubre en los cines, Gabby (Laila Lockhart Kraner, retomando su papel de la serie) decide irse de viaje con su abuela Gigi, interpretada por Gloria Estefan, rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Sin embargo, la aventura se complica cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos a la que da vida Kristen Wiig.

Decidida a recuperar a sus mininos y salvar su mágico hogar, Gabby se lanza a una aventura por el mundo real que mezcla acción real y animación, una de las señas de identidad del universo creado por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey hace ya varios años.

Gloria Estefan es Gigi

Para celebrar su inminente estreno, os traemos en exclusiva en exclusiva un vídeo con Gloria Estefan como la entrañable abuelita Gigi. En la pieza, la cantante habla en castellano y confiesa lo mucho que ha disfrutado dando vida al personaje, afirmando que Laila Lockhart Kraner ha sido como su verdadera nieta durante el rodaje.

La joven actriz, por su parte, interviene en inglés, asegurando que Estefan ha sido como su abuela, y se atreve incluso a chapurrear algunas palabras en español. Una muestra del cariño y la complicidad entre ambas intérpretes que promete trasladarse a la pantalla en esta nueva aventura de Gabby, un viaje lleno de imaginación, amistad y, por supuesto, gatos.