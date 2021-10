¿Cómo saber si están usando las fotos de nuestros hijos en páginas pornográficas?

Cada vez es más frecuente recibir en redes sociales solicitudes de contacto de hombres o mujeres que no tienen ninguna publicación y su único objetivo es dirigirnos a páginas de contenido erótico. Se trata de perfiles, en la mayoría de los casos con fotos robadas de personas muy jóvenes. Entonces, la pregunta es ¿cómo saber si están usando las fotos de nuestra hija en páginas pornográficas? ¿Cómo descubrir si nuestro hijo aparece, involuntariamente, en una web erótica?

Una reciente sentencia judicial señala que no ve delito en usar fotos robadas de mujeres para publicar en internet. Mujeres que no sabían que les estaban tomando esas imágenes y que no han tenido derecho a réplica. La vida privada se ha convertido en un espacio público del que algunos se benefician.

Pablo Duchement, autor del libro Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar, es perito judicial especializado en casos de ciberacoso y abuso sexual en redes. “Ahora mismo se está estudiando algoritmos basados en el PIH o hash de imagen perceptual – nos explica Duchement – . Es una cadena relativamente corta de bits que identifica con bastante acierto no un archivo, sino el aspecto de un archivo de imagen. Es capaz de encontrar similitudes en imágenes a pesar de que algunas hayan sido alteradas. Creo que ese es el futuro. De hecho Facebook está estudiando automatizarlo precisamente para evitar las porno venganzas. Pero claro, es como las huellas dactilares: hace falta una con la que comparar”.

La opción más habitual es realizar una búsqueda inversa en cualquier motor de búsqueda: subir una foto y ver si aparece en alguna página web. El problema con esto es que los algoritmos de los motores de búsqueda son muy precisos y las instrucciones que les damos las respetan al pie de la letra. Con algunos puntos positivos, los resultados son muy acotados y con otros negativos… los resultados son MUY acotados. Es decir, no detectan imágenes que han sido ligeramente alteradas, como un fondo diferente, ojos más grandes, otra nariz, etc. Pero hay una opción: Mi huella digital o youforget.me .

“Para explicar superficialmente nuestra tecnología – nos explica María Jesús López, co-fundadora de Youforget.me –, el primer paso consiste en validar la identidad de quien inicia los trámites y obtener su consentimiento, se realiza una búsqueda a través de parámetros que el cliente le ha facilitado al abogado: nombres de usuario, teléfonos, cuentas de redes sociales y una fotografía de su documento de identidad. Todo esto nos permite generar un informe de la huella digital que, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se lleva a cabo en apenas 3 clics y en no más de 15 minutos”.

Básicamente, la tecnología de Youforget.me, no solo analiza una imagen como hacen los motores de búsqueda, sino que también detecta ligeros cambios que se hayan hecho a esa imagen, ya sea por tratamiento digital como por el paso del tiempo: una foto subida hace 10 años también puede ser detectada al compararla con otra más actual. También realizan análisis cruzados de las redes y el nombre de la persona para encontrar nuevas referencias. Por ahora, esta tecnología es muy reciente: Youforget.me tiene un año de vida y esta en su fase de lanzamiento al mercado en la que está siendo usada solo por abogados, pero lo ideal (y la intención según nos relata María Jesús López) es que se convierta en la plataforma de referencia para hacer más libres y conscientes a los ciudadanos en el entorno digital.

En pocas palabras: sí, se puede saber si están utilizando imágenes de nuestros hijos e hijas en páginas web o redes sociales. Por ahora solo es accesible para abogados, pero muy pronto, más aún teniendo en cuenta el aumento de esta práctica, debería estar disponible para el resto de la ciudadanía. ¿Quizás en forma de app?