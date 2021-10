Mucho más que tecnología: 450 patentes, el legado de Steve Jobs

Desde la muerte de Steve Jobs, en 2011 por cáncer de páncreas, se han concedido 141 patentes a su nombre. Sumadas a las más de 300 patentes que obtuvo en vida (y a las que sigue obteniendo), el legado del creador de Apple es mucho más que tecnología. Muchas de estas patentes abarcan ordenadores, interfaces táctiles, teclados, pero también escaleras, cierres, fundas y hasta yates. Es cierto que en casi ninguna de estas figura como autor único, pero sí sonlas que permitieron revolucionar cuatro industrias: ordenadores, cine, música y teléfonos.

Ordenadores

En 1943, Thomas Watson, por entonces presidente de IBM señalaba que “creo que hay un mercado mundial para quizás cinco ordenadores”. Décadas más tarde, otro presidente, esta vez Ken Olsen (líder de Digital Equipment Corporation, más tarde parte de Compaq) aseguró que “no hay ninguna razón por la que alguien quiera un ordenador personal en su casa”. Esto lo dijo en 1977. El mismo año que Steve Jobs y Steve Wozniak, lanzaron su ordenador personal, el Apple II. El primero de ellos se vendió el 10 de junio de 1977 y continuaría vendiéndose durante 17 años. Cuando terminó la producción en 1993, Apple había vendido cerca de 6 millones de modelos Apple II. Debido a este éxito, la serie Apple II de ordenadores para el hogar se considera uno de los primeros productos informáticos producidos en masa con éxito. Apple lanzó al mercado su oferta de acciones en 1981 y dos años más tarde hizo la entrada más rápida (en ese momento) en la lista Fortune 500 de las principales empresas de Estados Unidos. Apple estaba en camino de redefinir la forma en que usamos la tecnología. Y en gran parte gracias a Steve Jobs que se atrevió a reescribir las reglas del software de aquellos tiempos, se implicó en todos los pasos de producción, diseño, distribución y venta de los ordenadores. Tanto que las icónicas escaleras de cristal en muchas de las tiendas de Apple son un diseño de Jobs… por el que recibió también una patente.

Cine

Cuando por algún motivo que ha servido de especulaciones constantes Jobs dejó Apple en 1985, su siguiente oficina fue en Pixar, una empresa que pretendía dedicarse a las películas animadas con una idea inicial: usar los juguetes que cualquier niño podía tener en su casa para crear una historia. Hasta ese momento Pixar era apenas una división de un monstruo: Lucas Film, la empresa creada por el padre de La Guerra de las Galaxias, George Lucas. Pero Jobs se centro en un área en concreto de Pixar: contaban con un ordenador con una memoria sorprendente para la época. Había que hacer algo con ello. Jobs invirtió en total menos de 10 millones de euros en Pixar para hacerse con el control. Firmó contratos con Disney para futuras películas y, en 2006 más de 7 mil millones. Hoy las técnicas utilizadas por Pixar, han sentado las bases para que el cine de animación sea considerado mucho más que dibujos animados.

Música

A finales del siglo XX, la industria musical estaba en crisis. Era muy fácil copiar cualquier canción en un CD, el servicio de Napster (entre otros) daba acceso a una biblioteca enorme de música y los autores, interpretes y las empresas del sector no veían salida. Jobs supo analizar el panorama y primero creó el medio. En 2001, Apple lanzó el iPod, un MP3 similar a los que existían hasta el momento, pero con un diseño único que rápidamente llamó la atención del público. Lo sorprendente, en aquel momento, fue que el iPod fue concebido para no poder sincronizarse con el sistema operativo Windows, un supuesto fallo teniendo en cuenta la omnipresencia del sistema operativo de Bill Gates. Pero había un motivo. En 2003 Apple lanzó iTunes después de convencer a Warner, Universal y otras, que le cedieran su catálogo a cambio de que los usuarios pagaran por las canciones, no por el álbum completo. Muy pocos apostaban por el éxito. En los primeros tres días vendió más de un millón de canciones y a mitad de año ya sumaba más de 100 millones. En 2011 sobrepasaba los mil millones de euros anuales.

Teléfono

Antes del iPhone existían las pantallas táctiles, los móviles se estaban convirtiendo en algo habitual en el paisaje urbano y la industria de la música y la imagen necesitaban otra revolución según Steve Jobs. El líder de Apple intentó contactar con Nokia, por entonces líder del mercado de móviles, para hacer algo juntos, pero no prosperó la idea y Jobs decidió unir dos proyectos en los que Apple estaba trabajando: una tableta y un ordenador y hacer ambos más pequeños. Tanto como para que quepan en la palma de la mano, que no cuenten con teclado y que incorporen un diseño tan revolucionario como lo había sido el iPod… de hecho también podría actuar como tal. Y lo lanzó en 2007.

El primer iPhone de Apple tomó al mundo por sorpresa. Las características que ofrecía estaban muy por encima de lo que ofrecían otras empresas: mejores procesadores, mejor cámara, diseño… Solo había un requisito: que cupiera en la palma de la mano.

¿Cómo serían los iPhone de hoy si Jobs viviera? La única certeza es que serían muy distintos.