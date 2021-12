¿Has publicado un estado del que te arrepientes? WhatsApp te permitirá eliminarlo antes de que nadie lo vea

En la época de las redes sociales y con decenas de opciones para expresarse públicamente, no es raro hacerlo y después arrepentirse. Un tuit, una historia o un estado pueden eliminarse tras publicarse, pero cuando se trata de cuentas con cierta proyección y cuyo contenido tiene visualizaciones inmediatamente, unos segundos o unos minutos dan para capturar la publicación y que continúe circulando.

Por ejemplo, para las empresas que utilizan WhatsApp y sus estados para informar a sus clientes publicar algo indebido por error puede tener consecuencias graves.

WhatsApp evitará más de un arrepentimiento con una nueva función que ya está disponible en la versión beta, tanto para Android como para iOs.

La “app” de Meta incluye un nuevo botón que permite deshacer la publicación de un estado en un solo paso. Muy al estilo de la opción de “deshacer envío” de Gmail, cuando el usuario publique un nuevo estado podrá ver, junto al mensaje que confirma su publicación, un nuevo botón con la función “Undo” o Deshacer.

Este atajo se mostrará de forma momentánea antes de desaparecer y no volver, dejando como única opción para eliminar el estado el menú habitual. Cierto que hacerlo no es una tarea precisamente laboriosa y puede llevarse a cabo rápidamente, pero hay casos en la que unos segundos de diferencia pueden marcarla. Para la mayoría de usuarios, el nuevo botón funcionará más bien como un recordatorio del tipo “¿estás seguro de no haber metido la pata?” al publicar.