WhatsApp ya permite reproducir un mensaje de voz antes de enviarlo

¿Alguna vez has grabado un mensaje de voz para enviar por WhatsApp y te has quedado con la sensación de no estar muy convencido del resultado? Tan probable es que sí como que ya no te va a suceder más en el futuro. La última actualización de la versión estable de la “app” de Meta incluye una novedad que permite reproducir un mensaje de voz antes de enviarlo y así poder revisar si está a gusto del usuario o no.

Hasta ahora se podía escuchar una nota de voz sin mandarla con el truco de regresar al escritorio de Android antes de finalizar la grabación y volver a entrar en la “app”. De esa manera aparece la opción de reproducción disponible en la grabadora de audio sin haber tenido que enviar el mensaje, pero ahora el método es mucho más sencillo.

Cuando un usuario registra un audio en WhatsApp, debe mantener el botón de grabación pulsado hasta finalizar. Para acceder a la nueva función, hay que deslizar el dedo hacia arriba sin dejar de pulsarlo, más o menos hasta la mitad de la pantalla del teléfono. En ese momento, se muestra en la parte inferior la grabadora de audio ocupando un mayor espacio que durante la grabación y mostrando el panel de control.

La grabadora de audio de WhatsApp con el menú de reproducción activado antes del envío de un mensaje de voz. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La grabación iniciada no se interrumpe, por lo que debe ser el usuario el que pulse en el botón con el icono rojo para detenerla. Al hacerlo, WhatsApp sustituye el botón de grabación por el de reproducción con el que el usuario puede comprobar el resultado. Si está contento, no tiene más que pulsar el icono de enviar y si no lo está, el de la papelera para eliminar el archivo de audio.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

También puedes responder a mensajes seleccionados de forma más sencilla

Otra nueva función que ha incluido WhatsApp en la última versión es una forma más sencilla de responder a un mensaje citándolo. Ahora basta con deslizar hacia la derecha el mensaje al que se quiere responder para que éste aparezca emparejado junto a la respuesta que se está escribiendo. Más intuitivo y rápido que seleccionando el mensaje y usando el menú de acciones en la parte superior de la pantalla.