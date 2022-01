Cómo cambiar el tipo de letra en WhatsApp sin instalar “apps” de terceros

Si alguna vez has querido cambiar el estilo de letra con el que mandas los mensajes en WhatsApp, habrás descubierto que no dispones de muchas opciones. La “app” permite usar cursiva, negrita, tachado y monoespaciado sobre la tipología por defecto que usa tu móvil, Roboto en Android y San Francisco en los iPhone, y no hay mucho más. WhatsApp depende de la fuente de letra establecida por defecto en el sistema operativo y, aunque algunos fabricantes añaden la posibilidad de cambiar el tipo de fuente en su capa de personalización sobre Android, los cambios que introduzcas solo serán visibles en tu terminal y no en el del receptor que convertirá automáticamente los mensajes recibidos al tipo de letra que use su móvil.

Sin embargo, hay una forma de emplear otros tipos de fuentes de texto dentro de la “app” que no sean las de Android o iOS y que sean visibles tanto el WhatsApp del emisor como en el del receptor del mensaje. Y puedes hacerlo sin necesidad de instalar ninguna “app” de terceros en tu móvil. Sólo necesitas emplear un conversor de texto Unicode de los que abundan en Internet y a los que puedes acceder con tu navegador web. Por ejemplo, texteditor.com, unicodetexconverter.net o textconverter.net. Encontrarás abundantes opciones para escoger si realizas una búsqueda. Teniendo a mano esta herramienta, estos son los pasos que debes seguir:

1. Abre tu navegador y visita, por ejemplo, texteditor.com.

2. Escribe en la casilla superior de la web el texto que quieres enviar por WhatsApp y pulsa la tecla Intro o Ir del teclado.

3. Debajo de la casilla se te mostrará tu mensaje escrito en más de sesenta tipos de fuente diferentes.

4. Copia la que más te guste, pégala en la casilla de texto de WhatsApp y envía el mensaje. Tu receptor lo recibirá exactamente igual a como lo has escrito sin importar el tipo de fuente que tenga establecida en su terminal.

Con un convertidor de texto Unicode puedes hacer maravillas con el tipo de letra en WhatsApp. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los convertidores de texto Unicode ofrecen no solo la posibilidad aplicar diferentes tipos de fuentes en un texto, sino que ofrecen otras opciones de conversión que puedes aprovechar: texto ASCII, textos con caras, caracteres modificados, inserción de símbolos entre las letras, conversión a mayúsculas o minúsculas y más posibilidades con las que puedes dar un aire completamente diferente a tus mensajes sin necesidad de instalar otras “apps” en tu terminal.