El mítico DeLorean de “Regreso al Futuro” mira al presente con su nuevo modelo eléctrico

DeLorean Motor Company, la compañía automovilística propietaria de los derechos del mítico DMC DeLorean de “Regreso al Futuro”, ha anunciado que a finales de este mismo año comenzará a comercializar una versión eléctrica del famoso automóvil/máquina del tiempo. El nuevo modelo se denomina DeLorean EVolved, en referencia a su carácter eléctrico y se anuncia como un vehículo de lujo que tomará como base las líneas del deportivo que dejó de fabricarse en la década de 1980, cuando la empresa se declaró en quiebra y la producción se detuvo.

Sin embargo, el DeLorean ha sobrevivido cuatro décadas en el imaginario popular como un icono de la ciencia ficción, alimentado por la trilogía de películas dirigidas por Robert Zemeckis. En 2019, por ejemplo, ingenieros de Stanford desarrollaron un DeLorean sin conductor que han llamado Marty, en clara referencia al protagonista de las películas interpretadas por Michael J. Fox y que es en gran parte responsable de la incombustible admiración por el automóvil.

El DeLorean eléctrico “no es una idea tan extraña”

Los derechos sobre el modelo y la marca del fabricante original pasaron a manos del ingeniero Stephen Wynne en 1995, que ahora y, bajo su propio sello, revela los planes para actualizar y relanzar el modelo. La empresa automovilística con sede en Texas matiza que el DeLorean EVolved mantendrá las puertas de ala de gaviota, una característica distintiva del clásico. Pero eso es todo lo que ha trascendido sobre un vehículo eléctrico que “facilita el camino a través del laberinto de emisiones que aún se cierne sobre cualquier motor de combustión interna. Si bien un Cobra o Morgan eléctrico puede ser un poco extremo para su mercado potencial, ya hemos visto que un EV DeLorean, como mostramos en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York de 2012, no es una idea tan extraña”, afirman desde la factoría automovilística norteamericana.

El DeLorean clásico que dejó de fabricarse en los 80. FOTO: La Razón (Custom Credit)

No obstante, el relanzamiento de esta versión eléctrica puede percibirse como un acto de oportunismo por parte de DeLorean Motor Company, que aprovecha para sumarse a la tendencia derivada del Cybertruck, de Tesla. Otros puntos de vista apuntan que su influencia de la cultura pop es el incentivo adicional perfecto que se necesita para popularizar el nuevo modelo eléctrico.

Escasos detalles sobre el DeLorean 2022

Otra empresa del sector muy vinculada al DMC DeLorean, la casa de diseño Italdesign, cuyo fundador trabajó en el automóvil original, ha aportado una imagen que sugiere una posible colaboración en el proyecto. Cabe destacar que tampoco ha trascendido ningún tipo de información sobre un proveedor del tren motriz eléctrico, aunque a este respecto, la propia Italdesign firmaba un acuerdo recientemente para construir una plataforma EV de código abierto con la firma británica Williams Advanced Engineering.

The Future was Never Promised