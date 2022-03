Diego Armando Maradona, eliminado del plantel de estrellas de FIFA 22

Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, que hizo historia con la selección argentina y vistió la camiseta del F.C Barcelona (1982-1984), Napoli (1984-1991), o Sevilla Fútbol Club (1992-1993), ya no está disponible en “FIFA 22′. Según explican desde EA Sports, la división deportiva de Electronic Arts, la imagen de la leyenda del balompié ya no se encuentra en los packs de modo “FIFA Ultimate Team”, “Ultimate Draft” y “Soccer Aid World Team”.

El desarrollador afirma que la eliminación de Maradona es el resultado de una “disputa legal con terceros”, que los obliga a suspender el uso de la imagen del jugador. “Compartimos la decepción de nuestros seguidores y esperamos traer de vuelta al juego a uno de los mayores íconos del fútbol en algún momento”, afirman.

La eliminación de Diego Maradona de “FIFA 22″ ya había sido señalada con anterioridad y no es más que otro de los afectados en la disputa legal que decidirá quién es el dueño de los derechos de imagen del icónico futbolista. En noviembre de 2021, la corte argentina ya dictaminó que Electronic Arts no negoció con la persona correcta para incluirlo en el juego. Si bien el promotor esgrime la firma de un contrato de cesión de derechos con Stéfano Ceci, amigo personal del astro fallecido en 2020, los derechos de imagen de Maradona pertenecerían a Sattvica AS, propiedad del abogado Matías Morla. La demanda está relacionada con la inclusión del jugador en “FIFA 21″, pero, a fin de cuentas, parece que la medida afecta a cualquier otro título de EA Sports.

Si tienes a Maradona en tu equipo de "FIFA", no te preocupes, podrás seguir usándolo, no hay indicios que apunten a la retirada del modelo por completo del videojuego deportivo. En definitiva, tampoco es la primera vez que la imagen del astro causa problemas a una editora, que incluso llegó a amenazar con demandar a Konami, alegando que su imagen estaba siendo mal utilizada en "Pro Evolution Soccer 2017′, una disputa que se resolvió de forma “amistosa” después de llegar a un acuerdo económico con la casa de “software” japonesa

FIFA 22 - Tráiler lanzamiento