Seguramente estos no son los peores videojuegos de la historia, pero sí los más extraños

Desde mosquitos vampíricos hasta bebés con inclinaciones suicidas. Dicen que hay videojuegos para todos los gustos, pero seguramente no conozcan estos pintorescos y estúpidos ejemplares pixelados. Como comprenderás, a partir de aquí no nos hacemos responsables y en ningún caso (de verdad) te recomendamos perder un minuto con estos infames programas, incluso si estás desesperado y no encuentras nada mejor que hacer con tu vida.

“Who’s Your daddy?!” - La extraña relación de un padre despistado y un bebé suicida

Comenzamos fuerte, fijando nuestra atención en “Who’s Your Daddy?!”, un jugador contra jugador (JcJ) que enfrenta a dos personajes, pero de una forma un tanto macabra. Vamos con ello: uno de ellos adopta el papel de un “despistado” padre al cuidado de su hijo pequeño, lógicamente para asegurar su supervivencia. Algo que no le pondrá fácil el segundo usuario, que toma el control del bebé y hará todo lo posible por morirse. En este escabroso contexto ambos jugadores tienen opciones para lograr sus objetivos.

¿Quién es tu papi? FOTO: La Razón (Custom Credit)

El papá tiene a su disposición todo un hogar (enorme) para velar por la seguridad y evitar que el bebé muera. También hay una serie de elementos dentro de la casa para ayudar al sufrido progenitor, como protecciones para enchufes, cerraduras a prueba de infantes y una física realista que permite mover objetos. El segundo personaje es el bebé. Su objetivo está claro: quitarse la vida usando cualquier objeto de la casa que pueda caer en sus manos. Esto incluye introducir cubiertos en los enchufes, beberse los productos de limpieza o practicar submarinismo sin supervisión en la bañera. Es el mejor papel dentro del título, porque el bebé tiene una responsabilidad mínima y permite un estilo de juego tan simple como errático.

“Who’s Your Daddy?!” Tráiler

“Mister Mosquito” - No resulta tan fácil sangrar a alguien que no sea de la propia familia

“Mister Mosquito” o “Mr Moskeeto” según regiones, es un adictivo y estúpido videojuego desarrollado por una compañía que se hacía llamar ZOOM Inc. para PlayStation 2. Sony fue directamente responsable del lanzamiento el 21 de junio de 2001 y, un año después, ya no sabía dónde esconderlo.

Atento: si te fijas en el nombre, deducirás que el jugador aquí no controla un héroe, un romeo reprimido o un subalterno que parte en la búsqueda de su épica odisea. El grupo de degenerados que plantearon la historia te ponen en la piel –o en lo que sea que cubra el cuerpo de este insecto- de un hermoso ejemplar llamado “Mister Mosquito”, el prota del juego, que no encuentra mejor acomodo que el hogar de la familia Yamada, una panda de simples seres humanos de dimensiones gigantescas que le sirve como fuente de alimento.

El Señor Mosquito. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El objetivo principal nos lleva directamente a los márgenes de la supervivencia: hay que acumular la cantidad necesaria de sangre posible durante el verano para sobrevivir al invierno. Entre otras lindezas, el jugador tiene la tarea de chupar sangre de partes específicas del cuerpo de los miembros de la familia sin ser detectado. Evidentemente, si nos dedicamos a chupar a lo loco, el humano comenzará a notar la amenaza y la emprenderá a golpes hasta borrar nuestra molesta existencia.

“Mr. Mosquito”

“Pool Panic” - Así de maravilloso es el peor simulador de billar del mundo

Sus opciones de juego se limitan a apuntar y disparar, ¿qué más se necesita para empezar cualquier tipo de fiesta? Probablemente, se trate del simulador interactivo más simple que haya dado este deporte. Con todo, nuestra sucia bola blanca visitará desde junglas a desiertos, de carnavales a ciudades, y todo mientras tan solo golpeamos un peculiar elenco de bolas de billar (la mayoría de las cuales son inmunes al error humano).

“Pool Panic Launch” Tráiler

“Objects in Space” - Abúrrete como nunca en el espacio (con tu propia nave)

Es un batiburrillo de ideas sin sentido. Un juego espacial de estilo retro en mundo abierto… que… Lo vamos a intentar explicar. Es una obra espacial de acción-sigilo en mundo abierto 2D que se desarrolla en Apollo, un enorme cúmulo de galaxias a docenas de años luz de la Tierra. El jugador desempeña el papel del capitán de una nave que se dedica a la compraventa de material para hacerse con algo de dinero y que, permite, además, la posibilidad de construir puentes de mando personalizados con piezas físicas ¡en casa! ¿Vale? No, en serio, en “Objects in Space” los jugadores tienen su propia nave. De acuerdo con el equipo de desarrollo, se ha logrado que este mundo abierto sea “único”, un universo en el que los jugadores “existen” durante un tiempo, pero que no siguen un guion principal. Vamos, ¡de culto! ¿Ni una pizca de curiosidad? Pues es un juegazo-tostón, vosotros mismos.

“Objects in Space” – Tráiler

“Tongue Of The Fatman” - Nos acordamos, (solo) un ratito, del peor juego de lucha de la historia

Tuvo que haber una época, en la cual, compañías como Activision ya dejaban a sus creativos trabajar sin control, incluso creando juegos mientras experimentaban con grandes dosis de ácido y alucinógenos. Solo de esta forma se puede explicar lo de “Tongue Of The Fatman”, un merecido olvidado dentro del género de lucha, donde el jugador debe combatir para complacer a Mondu, maestro de una arena de combates intergalácticos y orgulloso propietario de una lengua descomunal.

Vaya por anticipado que posiblemente “Tongue Of The Fatman” sea el peor juego de lucha de la historia. Para comenzar, hay que seleccionar entre diez combatientes realmente extraños, como una amazona, un tiburón caminante, un testículo de mal humor (se le ve hinchado), un tipo verde o un madurito pasado de kilos. Pero no te preocupes demasiado por tu elección, porque en la arena de Mondu, no hay gloria. Ni pena. Ni condiciones de combate.

El modo de juego es simple: nada funciona. Todos los personajes tienen las mismas características. El sistema de salud no tiene lógica, como la física o la detección de golpes, que simplemente no existe. Lo mismo pasa con sus conjuntos de movimientos, casi inexistentes y horribles. Pero sin duda, el mayor problema es lograr que el personaje haga algo que el jugador ordena con el mando. Puro drama.

“Tongue Of The Fatman”