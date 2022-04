Estos son los pasos para eliminar correctamente una cuenta de Facebook

Las redes sociales aparecieron en nuestras vidas para dar una vuelta de tuerca a la forma de relacionarnos tras la aparición de los ordenadores. Facebook fue el máximo exponente de esta nueva manera de intercambiar información entre personas cuyo canal se basaba en una plataforma digital donde compartir noticias, imágenes o mensajes con amigos.

Tras la gran popularidad que disfrutó Facebook durante años aparecieron duros rivales dispuestos a acabar con su hegemonía. La salida al mercado de Instagram consiguió hacer daño al dominador absoluto algo que su creador, Mark Zuckerberg, solucionó tras un gran desembolso de dinero haciendo que esta red social de fotografías pasase a sus dominios.

En los últimos años, además, han aparecido otras aplicaciones como Tik Tok que también han conseguido debilitar a las redes sociales “clásicas” con propuestas muy centradas en los nuevos tiempos de la inmediatez. Actualmente los usuarios parecen reclamar vídeos cortos que sean fáciles de consumir y evitar pasados publicaciones como puede ocurrir en otros lugares.

Así las cosas, aunque la empresa de Zuckerberg haya intentado renovarse con distintas propuestas innovadoras del calibre de Meta, Facebook ya no cuenta con la popularidad de antaño. Por este motivo muchos usuarios han decidido abandonar la aplicación aunque no de una forma correcta pues los datos son parte de la empresa si no se realiza de forma correcta la salida.

Cómo dejar de existir en Facebook

Uno de los primeros pasos que debemos dar es eliminar todos nuestros registros de lugares sincronizados con Facebook. Esto suele ser habitual cuando iniciamos sesión en un juego a partir de la red social para crear un usuario usando nuestros datos guardados en la red social, algo que debemos también borrar.

Para ello debemos pulsar en la foto de perfil una vez dentro de Facebook para acceder a Configuración y privacidad. Una vez en este campo apretaremos en Configuración para acceder a la pestaña de Aplicaciones y sitios web. En este punto veremos todas aquellas aplicaciones sincronizadas con nuestra cuenta por lo que deberemos eliminarlas si queremos no dejar rastro en este sentido.

Tras realizar este importante paso debemos solicitar a la red que nos otorgue una copia de todos los datos que hemos dado a Facebook. Según el portal especializado ComputerHoy esto puede llegar a tardar debido a que nos ofrece todos los contenidos publicados con un volumen bastante grande.

Para ello debemos ir a través de la foto de perfil a Configuración y seguridad apretando el apartado de Configuración. Una vez dentro accederemos a Tu información de Facebook con el apartado Ver junto a Descargar tu información. Allí, seleccionaremos toda la información que deseamos descargar y pulsaremos Solicitar descarga.

Por último, cuando hayamos efectuado todos estos pasos necesarios podremos eliminar nuestra cuenta sin problemas. Otra vez a partir de Configuaracion y privacidad desde nuestra foto de perfil accederemos en la parte izquierda a Tu información de Facebook. Desde allí y con la pestaña de Desactivación y activación podremos acceder a borrar nuestra cuenta tras escribir la contraseña.

Todos estos pasos descritos anteriormente nos ofrecen eliminar de forma correcta nuestra cuenta de Facebook aunque cabe destacar que la red social nos da 30 días para echarnos atrás en caso de arrepentirnos.