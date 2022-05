Ni 10 ni cien veces: nuestra información se comparte más de 350 veces por día en internet

La escena es habitual: buscas algún producto en internet, supongamos herramientas para jardinería y a los pocos minutos no solo el móvil, sino la tableta, el PC y cualquier dispositivo conectado en casa, nos pone publicidad de jardinería. Creemos saber exactamente lo que no hay que publicar en internet , también estamos convencidos que nuestros hijos e hijas saben y controlan las redes, pero cada buscador tiene sus propias reglas y así llegamos a lo inevitable: nuestra información se comparte más de 350 veces por día en la red.

Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles (ICCL), que descubrió que los datos del usuario europeo promedio se comparten 376 veces al día. Esta cifra aumenta a 747 veces diarias para quienes viven en EE. UU.

Que se compartan nuestros datos no es ilógico: usar motores de búsqueda como Google, leer periódicos, acceder a cientos de webs y utilizar las redes sociales es gratis… O al menos no se paga con dinero, sino con información y datos. Los cuales se utilizan para vendernos publicidad.

Los ingresos de los anuncios digitales son lo que hace que la mayoría de los servicios de Internet sean gratuitos. Los datos, según afirma el ICCL, se comparten entre empresas que actúan en nombre de quienes desean publicar anuncios. Y la información personal va desde el tipo de móvil, la conexión que usamos, dónde nos encontramos, nuestras búsquedas anteriores, páginas más visitadas. No saben nuestro nombre y en verdad no importa, lo que saben es qué nos gusta, dónde estamos y qué estamos buscando en ese momento exacto. Y al segundo nos venden esa publicidad. De hecho, las marcas en los propios anuncios no siempre están involucradas: las empresas usan el anuncio para vender el espacio al mejor postor. Todo esto sucede automáticamente, en una fracción de segundo, y es una industria multimillonaria.

Pese a que se trata de cifras millonarias, en cuanto a los datos que se comparten a diario, los números del informe de la ICCL no incluyen las de dos de los gigantes de los ingresos por publicidad: Meta (léase Facebook, Instagram y WhatsApp) y Amazon. Pese a que el promedio es de 376 en Europa, las cifras van desde los 426 datos diarios que se comparten de usuarios españoles (los terceros después del Reino Unido y Polonia) hasta los “apenas” 149 de Rumanía.

Esto significa que si los españoles pasáramos 12 horas conectados a la red, cada dos minutos nuestros datos se estarían vendiendo al mejor postor.