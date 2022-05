Videojuegos de verano: reunimos los títulos más refrescantes para disfrutar en tu tiempo libre

El verano está aquí y en combinación al acostumbrado aumento de las temperaturas también comienzan a ganar relevancia los momentos de baño, la ingesta de helados y el tiempo de compartir risas en las terrazas. No obstante, la estación es propensa a generar espacios perfectos para disfrutar de algunos videojuegos especialmente recomendables para estas fechas. Las vacaciones aún están lejos y entre una cosa o la otra, queda tiempo libre que aprovechar; así que ¿por qué no echar unas partiditas? Bien: enciende el aire acondicionado, prepara un refresco, siéntate y a jugar. Pero ¿a qué? No lo tienes claro, no hay problema, aquí tienes una selección de títulos para disfrutar este verano, que no solo pueden ayudarte a soportar mejor las temperaturas, además deberían refrescarte (al menos, metafóricamente).

“Animal Crossing New Horizons” – Nintendo Switch

Ideal en verano… y en el resto de estaciones

"Animal Crossing New Horizons". FOTO: La Razón (Custom Credit)

El verano es una estación que se puede hacer larga y nada mejor que “Animal Crossing New Horizons” para llevarla con el mejor humor posible. El título invita a los jugadores a unirse al Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc. y disfrutar de una vida repleta de encanto, creatividad y libertad. Eso sí, también tendrás que dar un poco el callo para sacarle el máximo partido. Aquí emprenderás una nueva vida, levantarás un hogar y conocerás cantidad de vecinos y habitantes que te ayudarán a desarrollar el terreno, con la exploración, el bricolaje y muchas cosas más. Además, el tiempo discurre como en el mundo real, por lo que, sumado al ciclo de día y noche, las estaciones del año también van cambiando. El juego de Nintendo Switch es, objetivamente, una de las mejores apuestas para llenar el verano.

¿Qué es “Animal Crossing: New Horizons”?

“Sea of Thieves” – Xbox/PC

Los piratas parten hacia alta mar en busca de aventura

"Sea of thieves". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque no son pocos quienes optan por destinos de montaña, lo habitual es decantarse por las costas y sus refrescantes aguas. Una buena opción para sobrellevar esos días que restan hasta que sientas como la arena te abrasa las plantas de los pies es “Sea of Thieves”. El juego de RARE es, incluso años después, uno de los mejores títulos para jugar en verano. Aquí puedes formar tu propia tripulación de piratas y explorar los mares en busca de tesoros, islas que explorar y magníficas criaturas marinas a las que hacer frente. Por fortuna, el flujo de actualizaciones desde su lanzamiento no ha parado, al punto que actualización tras actualización, se ha convertido en uno de los videojuegos más inmersivos que existen. Divertido para jugar solo, increíble en grupo, es perfecto para disfrutar de un verano en el mar junto a tus amigos (mientras estás en casa con las ventanas abiertas).

“Sea of Thieves” -Tráiler lanzamiento

“The Touryst” – PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC

Un tributo sincero a la temporada veraniega

"The Touryst". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si hubiera que elegir un título absolutamente veraniego, entre los candidatos no faltaría “The Touryst”. El videojuego nos permite controlar un turista con un único objetivo: divertirse al máximo. Los escenarios concentran todo lo que representa el verano: playas, discotecas, salones recreativos, heladerías, etc. En cada localización nos esperan variedad de curiosos personajes dispuestos a proponernos divertidos minijuegos que conforman una historia. Pero lo mejor de “The Touryst”, de hecho, es que nunca se toma a sí mismo en serio y proporciona al jugador una experiencia relajante sin ser aburrida y plana. A ello contribuye una generosa cantidad de opciones jugables, que van desde recreaciones clásicas de máquinas recreativas, hasta momentos más surrealistas, como la exploración de templos ocultos que llegan a recordar algunos santuarios de la franquicia “Zelda”.

“The Touryst” – Tráiler

“Mario Strikers: Battle League Football” – Nintendo Switch

Fútbol hasta cuando no hay fútbol

"Mario Strikers: Battle League Football". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si no puedes mantenerte alejado de la pelota incluso cuando el mundo se va de vacaciones, entonces definitivamente deberías probar “Mario Strikers: Battle League Football”, un nuevo juego de la serie “Mario Strikers”. La entrega para Switch cuenta con gráficos actualizados como base para participar de nuevo en partidos de fútbol utilizando los personajes principales de la franquicia Mario, donde no existen las habituales reglas como faltas o saques de banda. El humor que impregna toda la experiencia lo convierte en un título ineludible para celebrar la temporada estival de la mejor manera posible, una disciplina deportiva muy divertida gracias a su sencillez, algo que no lo hace menos efectivo. También en este caso, la híbrida de Nintendo nos ofrece una excelente excusa para disfrutarlo incluso bajo la sombrilla, alternando entre inmersiones reales en el agua y virtuales en el terreno de juego.

“Mario Strikers: Battle League Football” – Tráiler

“The Quarry” – PlayStation, Xbox y PC

Masacre en el campamento de verano: otro clásico

"The Quarry". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los campamentos de verano son otro de los destinos habituales, no solo de los niños y jóvenes que entran en contacto directo con la naturaleza, también de los monitores y el personal que los acompañan. Todo esto nos lleva a ‘The Quarry’, un nuevo juego narrativo de terror adolescente que cuenta con 2K como sello editor, algo que garantiza formato multiplataforma y unos altos estándares de calidad cuando el 10 de junio llegue para invitarnos a un campamento de verano por el que valdrá la pena morir. Un grupo de nueve monitores controlados por los jugadores celebra el final del último día del campamento de verano, adolescentes que se sumergirán en una auténtica pesadilla. Perseguidos por lugareños ensangrentados, y por algo mucho más siniestro, los planes de fiesta se desmoronan en una impredecible noche. Las charlas amistosas y el ligoteo darán paso a decisiones de vida o muerte, a medida que las relaciones se construyen o se rompen bajo la tensión de elecciones inimaginables. Cuenta con un elenco de celebridades de Hollywood, incluidos David Arquette (saga “Scream”), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Jurassic World”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”), y Lin Shaye (“A Nightmare on Elm Street”).

“The Quarry” - Tráiler

“Overcooked 2″ - Switch/PlayStation/Xbox/PC/Amazon Luna

Cocina ni pretensiones

"Overcooked 2". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si todavía te intriga la idea de una experiencia para disfrutar en compañía, pero no te sientes con la energía para dedicarte a la supervivencia adolescente, entonces otra opción es cocinar con ‘Overcooked 2′. Un juego arcade cooperativo local perfecto para sesiones cortas con amigos o familia. Cada nivel nos pide que gestionemos una cocina (a menudo estructurada de forma absurda), cocinando y sirviendo una serie de platos. Tenemos que cortar, saltear, freír y servir, todo ello con la ayuda de un segundo jugador. Para ser sincero, tampoco se puede descartar que después de un rato os encontréis gritando el uno al otro, pero es parte de su atractivo. Un título fresco para divertirse en compañía durante sesiones cortas, sin compromisos ni pretensiones.

“Overcooked 2″ –Tráiler

“Maneater” - Switch/PlayStation/Xbox/PC

Bañistas y chiringuitos como plato especial

"Maneater ". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nada más veraniego y refrescante que zamparse un bañista entre violentas dentelladas. Al menos si eres un tiburón Toro. Cuando el termómetro parece estar fuera de control, a veces todo lo que necesitamos para evadirnos es un videojuego entretenido que no requiera mucho esfuerzo mental y nos permita esbozar alguna sonrisa, ¿verdad? ¿Qué tal combinar esto con mucha violencia gratuita, asumiendo el papel de un tiburón furioso que devora todo lo que se cruza en su camino? Pues la solución se llama “Maneater”. Es un divertidísimo juego de rol de acción en mundo abierto (ShARkPG), que también adopta cierto tono dramático, ya que encarna la búsqueda de una venganza mostrada en un formato que recuerda mucho a las series documentales de naturaleza y que, por cierto, se beneficia de un doblaje increíble en castellano, con bastantes elementos cómicos y diálogos perfectamente adaptados a nuestro idioma. Aunque si quieres jugar en inglés, el narrador de la aventura no es otro que Chris Parnell, una figura recurrente del veterano show norteamericano “Saturday Night Live”.

“Maneater” – Tráiler

“Out Run” - Switch/PlayStation/Xbox/PC

El videojuego que no debería faltar cada verano

"Out Run". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando se trata de verano es imposible no detenerse en “Out Run”, el verdadero manifiesto en pixel de la estación del año. El juego arcade de carreras de SEGA lleva entreteniendo jugadores desde hace generaciones, tanto en su inolvidable versión original como en las adaptaciones y readaptaciones lanzadas al mercado. Sin duda la animación inicial de la famosa carrera contrarreloj virtual es lo más veraniego que jamás haya producido el mercado de los videojuegos: La playa, el sol, el sonido del mar, un flamante Ferrari rojo y los inolvidables cielos azules de SEGA bañando una escena que se acompaña de una banda sonora que ya es historia. Son demasiados los elementos que vinculan indisolublemente a “Out Run” con el verano, desde la pantalla de selección de música, hasta el relajante sonido de las olas que acompaña la inserción del nombre en el ranking de mejores puntuaciones. Si sientes la necesidad de desconectar y dar un rápido paseo por la playa, hazte un favor y juega un “Out Run”. Volverás a sentir el viento en la cara en cuestión de segundos.

“Out Run” – Tráiler