¿Cuántas batallas han tenido lugar a lo largo de la historia?

Determinar el número de batallas que, entre todas las guerras, se han producido a lo largo de la historia es imposible por razones obvias, pero siempre se puede intentar. Es lo que hizo la compañía holandesa especializada en datos Lab1100 al desarrollar un mapa interactivo con todas las batallas de la historia. El proyecto Mapa de la Geografía de la Violencia surgió como una demostración de las capacidades del proyecto Nodegoat para gestionar bases de datos bajo una interfaz gráfica y hoy permanece accesible como una útil herramienta educativa para quien quiera usarla.

Su lanzamiento, en 2016, estuvo rodeado de cierta polémica por el rigor histórico que podía tener, según recogió BBC en su momento. No se trata de una herramienta en la que hayan contribuido historiadores para asegurarlo, sino que emplea un algoritmo para obtener la información de cada enfrentamiento militar de DBPedia. Este es un repositorio en la web de bases de datos estructurados que a su vez extrae la información de la Wikipedia y de Wikidata. Lab1100 trabajó sobre varias bases de datos hasta agrupar 12.703 batallas que podían datar y localizar con la información de la que disponían. La información de la Wikipedia puede ser discutible y contener errores por su carácter colaborativo y abierto, cierto, pero eso no le quita valor a este mapa como herramienta de conocimiento, al menos, orientativa.

En cualquier caso, no hay otro lugar donde se pueda tener una visión global, fácilmente aprehensible, de todas las batallas conocidas de la historia. La batalla más antigua que muestra es la Batalla de Zhuolu que tuvo lugar en China en el año 2500 a.C. Tras ella, no hay registro de ningún otro enfrentamiento militar hasta 1000 años después con la Batalla de Megido en el 1457 a.C. entre egipcios y cananeos que ganaron los primeros.

Otra curiosidad que se pueden sacar de este Mapa de la Geografía de la Violencia es que la batalla más al norte que se conoce tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, 600 kilómetros al sur del Polo Norte en la isla noruega de Spitsbergen y es conocida como la Operación Guantelete, que se saldó con él éxito de los aliados. O apreciar como Europa ha sido el principal campo de batalla a lo largo de los siglos, pero también se pueden encontrar fallos como el algoritmo atribuyendo erróneamente la batalla ubicada más al sur en la historia a una expedición de exploradores chilenos al Ártico.

Todas las batallas que han tenido lugar en la península, según la Wikipedia. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nodegoat.

El uso de la herramienta es muy sencillo. En el menú de la parte inferior se introduce la fecha de inicio y de finalización del periodo que se quiere consultar y el usuario tienes dos opciones: pulsar en reproducir, para que el mapa avance a un año por segundo mostrando con círculos los lugares de las batallas en orden cronológico o pulsar en el botón View selection para que muestre a la vez todos los resultados. Los círculos siguen una escala de ocho colores, de más claro a más rojo, en la que los primeros corresponden a los conflictos más antiguos y seleccionando cualquiera de ellos se accede a un panel con un enlace a la página de la Dbpedia, Wikidata o Wikipedia de la que proviene la información y en la que se puede profundizar en la batalla escogida.

Al Mapa de la Geografía de la Violencia se le puede achacar los mismos problemas por lo que es conocida la Wikipedia y que sus responsables, aunque lo mantienen online, no han actualizado la información desde su lanzamiento, por lo que no figura ninguna batalla ni conflicto posterior a 2015. En su momento aseguraron que seguirían actualizando el algoritmo, pero no parece haber sido el caso.