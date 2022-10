Silent Hill: Konami se decide a resucitar un clásico de terror por todo lo alto

Durante muchos años, los seguidores de la franquicia “Silent Hill” han clamado a los ejecutivos de Konami y rezado a todos los dioses piramidales imaginables con una única plegaria: la mugrienta resurrección de una de las series promotoras del género “Survival Horror”. Alguna de estas deidades ha debido escucharlos, porque sus oraciones se han tornado en una cantidad insospechada de producciones tan solo hace unos meses. Para comenzar, se ha presentado una revisión del clásico “Silent Hill 2″, que permite dejarnos estupefactos con tan solo asomar ese sórdido ambiente travestido de luz tenue.

El nuevo "Silent Hill 2". FOTO: La Razón (Custom Credit)

El tráiler de presentación de “Silent Hill 2″ logra poner nuestras pulsaciones al tanto, además de reavivar el ardor sagrado de millones de seguidores que no han dejado de insistir en sus capacidades para mantener a raya sus nervios. Ingenuos. No habían contado con la participación de algunas figuras clave detrás del desarrollo del título original en sinergia con un equipo de jóvenes desarrolladores enamorados del trabajo de Konami. Mientras se confirma la exclusividad temporal de PlayStation y PC, tendremos que limitarnos a movernos entre la niebla hasta que percibamos alguna presencia peligrosa en la distancia. Allí donde no estamos mirando.

Tras el anuncio del remake, nos detenemos brevemente en “Silent Hill Townfall”, un spin-off en desarrollo por No Code y Annapurna Interactive. A juzgar por la presencia de un teléfono con cable y el televisor de tubo de rayos catódicos, se puede suponer que el título estará ambientado entre los años 80 y 90.

Rui Naito, el jefe de desarrollo de IP también ha presentado otra vertiente de la marca de horror. En este sentido, se ha confirmado la producción de una nueva película basada en la franquicia que será dirigida por Christophe Gans, director de la anterior película -de 2006- protagonizada por Radha Mitchell. Según explican los ejecutivos de Konami, el guion propuesto ha sido lo que ha reavivado de forma determinante el interés de la compañía japonesa por recuperar la serie.

“Return to Silent Hill”, que así se llamará la cinta, estará inspirada en el mito de Orfeo, promete un guion repleto de tensión y tendencia a aterrorizar al espectador desde el punto de vista psicológico, aunque no faltarán las secuencias de terribles criaturas que inspiran terror desde una capa de grotesca niebla.