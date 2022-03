Konami se olvida renovar el dominio web oficial de “Silent Hill” y cae en manos de un bromista

Aunque “Silent Hill” es una serie de videojuegos muy querida en cualquier parte del planeta y muy a pesar de los rumores que indican su retorno, parece que las novedades relativas a la franquicia no anticipan un panorama demasiado alentador. En primer lugar, porque no ha formado parte de los planes de su propietaria, Konami, durante los últimos años. Desde que la compañía decidió dejar de centrarse en el mercado de las producciones para consola, la serie ha sido abandonada a su suerte, tanto es así que incluso han olvidado renovar los derechos sobre SilentHill.com.

Algo que no pasó desapercibido, ya que tan pronto se puso de nuevo a la venta fue registrado por un particular, que según parece conoce muy bien el aspecto comercial de la franquicia. Actualmente si accedes a anterior página oficial, tan solo se muestra la captura de pantalla de un mensaje real escrito por Masahiro Ito, director de arte de “Silent Hill 2′: “I wish hadn´t fxxkin Pyramid Head”

Queda claro que el actual propietario del dominio es seguidor de la franquicia de juegos de terror. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Konami.

“Ojalá nunca hubiera creado el Pxxx Cabeza de Piramide”, afirma el mensaje publicado por Ito. En aquel momento, el diseñador manifestaba su frustración por el abuso al que estaba siendo sometido el personaje, que a raíz de su popularidad se llegó a utilizar hasta en franquicias como “Bomberman”, algo que restó impacto al personaje.

Konami es reincidente

No es la primera vez que a las oficinas de Konami se le pasa eso de renovar sus derechos sobre el sitio web oficial de “Silent Hill”. En 2019, se produjo un incidente similar cuando la dirección se puso a la venta por algo menos de 10000 dólares al no ser renovada. En aquella ocasión la empresa japonesa actuó rápidamente evitando que el dominio cayera en otras manos.

La última aparición importante de la franquicia en el entorno de los videojuegos se produjo en octubre de 2021, cuando el propio “Pyramid Head” se incluyó como uno de los villanos de otro videojuego de terror, “Dead by Daylight”. Parece que Konami continuará desentendiéndose de la marca a corto y medio plazo, su creador, Keiichiro Toyama, actualmente trabaja en “Slitterhead” un nuevo título de terror que está siendo desarrollado por su equipo de Bokeh Game Studio.