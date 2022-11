Consejos para evitar el hackeo de tu vivienda inteligente

Aunque los dispositivos inteligentes conectados a la red doméstica e Internet hacen que la vida en el hogar sea mucho más sencilla, también aumentan la cantidad de formas en las que podemos ser hackeados. Y lo cierto es que la amenaza puede ser bastante seria, por ejemplo, una simple impresora pirateada, proporciona una forma de ingresar a la red doméstica, lo que permite que los ciberdelincuentes ataquen al resto de los dispositivos del hogar. Además, existe el riesgo de una pérdida de privacidad. ¿Se imagina que un pirata informático viera lo que está haciendo a través de su cámara de seguridad?

Para evitar este tipo de problemas debemos tener en cuenta que cualquier dispositivo que se conecte a la red debe protegerse y administrarse de forma correcta para evitar vulnerabilidades en nuestra red doméstica. Estos son algunos de los mejores consejos que puede seguir para evitar un ciberataque y asegurar su hogar inteligente:

Cambiar contraseñas predeterminadas

Dar con una contraseña segura y a la vez fácil de recordar es complicado para muchos internautas. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los dispositivos inteligentes, también conocidos como dispositivos del “Internet de las cosas” (IoT, por sus siglas en inglés), a menudo son pequeños ordenadores. Y, una vez que un pirata informático ha infectado un dispositivo, este puede ser objeto de un uso nefasto. Un ejemplo de ello, fue el malware “Mirai”, que usó nombres de usuario y contraseñas predeterminados para encontrar e infectar dispositivos IoT, como cámaras de seguridad. Una vez infectados con el malware, los piratas informáticos podrían controlar los dispositivos, que se usaban a menudo en ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), generando una gran cantidad de tráfico para eliminar sitios web específicos. Para combatir esto, asegúrese de que ninguno de sus dispositivos use las contraseñas predeterminadas con las que los compró, ya que las marcas no siempre implementan métodos de acceso seguros, como contraseñas predeterminadas aleatorias. Por último, en cuanto al router, además del cambio de contraseñas también debe es recomendable cambiar el nombre de red.

Actualice los dispositivos

Actualizar el software de seguridad es muy muy importante para evitar fallas de seguridad

Es importante mantener nuestros dispositivos en la última versión ya que el nuevo firmware no solo puede agregar nuevas funciones y corregir errores, sino que estas actualizaciones a menudo también corrigen fallas de seguridad. Por ello, es importante verificar si existen actualizaciones en las aplicaciones de los dispositivos.

Autenticación de dos pasos

Con la autenticación de dos pasos, además de su contraseña, debe ingresar un código de seguridad de un solo uso para acceder a su cuenta. 9 DE FEBRERO DE 2021;INTERNET;CONEXIÓN;ORDENADOR;CONECTAR;GOOGLE;WEB 3.0;NU7EVAS TECNOLOGÍAS;TECNOLOGÍA;SMARTPHONE;SEGURIDAD;CANDADO Jesús Hellín / Europa Press 09/02/2021 FOTO: Jesús Hellín Europa Press

El problema de muchos dispositivos inteligentes es que se controlan a través de aplicaciones o una interfaz web, con un acceso protegido por un nombre de usuario y una contraseña. Eso significa que los piratas informáticos no tienen que tocar el dispositivo para intentar obtener acceso a nuestras cuentas y, por lo tanto, a nuestros dispositivos. Usar contraseñas largas y seguras que sean difíciles de adivinar es un buen punto de partida. Además, siempre que sea posible, active también la “autenticación de dos pasos”. Si utiliza este método, además de su contraseña, debe ingresar un código de seguridad de un solo uso para acceder a su cuenta. Este código se puede enviar por SMS, correo electrónico o se puede generar a través de una aplicación. La autenticación de dos pasos es una gran opción a la hora de proteger nuestros dispositivos, ya que incluso si nos roban las contraseñas, los piratas informáticos no tendrán toda la información que necesitan para hackear nuestras cuentas.

Eliminar dispositivos antiguos de la red

Aunque parezcan inofensivos, determinados dispositivos como las impresoras pueden ser la puerta de entrada para ciberataques en su hogar

Si tiene dispositivos antiguos, o que simplemente no usa, conectados a la red, elimínelos. Por ejemplo, si tiene una impresora Wi-Fi pero solo imprime a través del USB, desactive la configuración inalámbrica. Por tanto, desconecte todos los dispositivos que ya no use y desactive las funciones de red en los dispositivos que no las necesiten.

Usar una red inalámbrica para invitados

Aunque mucha gente no lo sepa, la mayoría de routers cuentan con una red de invitados FOTO: Dreamstime

La mayoría de los routers tienen la opción de una red inalámbrica para invitados. Esta red separada evita que los dispositivos que se conectan a ella accedan a la red principal. Por lo que vale la pena habilitarla y conectar los dispositivos inteligentes a esta red. No obstante, el uso de la red de invitados puede hacer que algunas funciones dejen de funcionar. Por ejemplo, si coloca su televisor en la red de invitados, es posible que no pueda transmitir contenido desde su teléfono, que esta en la red principal. Si prueba esta técnica y descubre que tiene problemas con un dispositivo cuando está en su red de invitados, vuelva a moverlo a la red principal. Los dispositivos que realmente merece la pena poner en este tipo de red son aquellos que no necesitan comunicarse con otros dispositivos. Por lo tanto, la calefacción inteligente, las cámaras inteligentes o las alarmas inteligentes deben estar separadas.

Desactive “UPnP”

router wifi FOTO: Pixabay (nombre del dueño) Archivo

“Universal Plug and Play” (UPnP, por sus siglas en inglés) es una tecnología que permite que los dispositivos configuren automáticamente nuestro router pare realizar determinadas acciones. Es una tecnología muy cómoda ya que nos permite conectar dispositivos de forma casi inmediata y sin restricciones de seguridad, pero un dispositivo infectado puede usar esta tecnología para abrir una puerta en el cortafuegos de nuestro router, lo que permite a los delincuentes atacar el resto de dispositivos. Apague la opción UPnP en su router para evitar esto. Para ello debe entrar en la configuración de su router y la ubicación de esta opción dependerá del modelo, aunque la mayoría tiene esta característica en las opciones avanzadas.

Utilice un antivirus adecuado

El uso del antivirus es la forma más segura de evitar vulneraciones de seguridad tanto en el hogar como fuera de él. / Pixabay

Asegúrese que tanto los ordenadores como los teléfonos móviles cuenten con un buen antivirus, ya que un dispositivo comprometido se puede usar de forma remota para obtener acceso a otros dispositivos en nuestra red. Asimismo, el uso de este tipo de programas detiene los ataques tanto en la red doméstica como fuera de casa, donde estamos más expuestos a vulneraciones de seguridad.