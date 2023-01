Toma nota de los videojuegos más esperados para 2023

Un estudio publicado por el medio de comunicación especializado GameRant revela que Hogwarts Legacy, dentro del universo de Harry Potter, es el lanzamiento más esperado entre los jugadores para este año. El resultado se ha obtenido a través de un análisis de búsquedas realizadas en todo el mundo con referencias a títulos que se estrenarán en 2023. En el primer lugar, el videojuego de Warner Bros. Games logra alzarse en lo más alto de la lista por encima de otras producciones de gran presupuesto con estrenos confirmados para este año. Entre ellos no pueden faltar Starfield y Diablo 4 en las posiciones más destacadas.

Premio para Potter: el doble de búsquedas que el segundo videojuego más esperado. FOTO: Warner Bros.

Usando datos de búsqueda global, Hogwarts Legacy ha resultado el título más buscado por los jugadores hasta finalizar el año pasado. La prometedora obra de acción en mundo abierto ambientado en el universo creado por J.K. Rowling ha obtenido más del doble de búsquedas que el segundo en la lista. Ambientado en el universo mágico del siglo XIX, los jugadores encarnarán a estudiantes de quinto año y se embarcarán en una aventura a través de lugares nuevos y conocidos, explorarán y descubrirán bestias mágicas, prepararán pociones, dominarán hechizos y mejorarán sus talentos para convertirse en el mago o la bruja que quieran ser.

A continuación, puedes consultar los más esperados de 2023:

Hogwarts Legacy: 1,2 millones de búsquedas

Starfield – 540 mil búsquedas

Diablo 4 - 301 mil búsquedas

Sons of the Forest - 224 mil búsquedas

Baldur’s Gate 3 - 206 mil búsquedas

Forspoken - 192 mil búsquedas

The Day Before - 187 mil búsquedas

Resident Evil 4 - 161 mil búsquedas

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 154 mil búsquedas

Hogwarts Legacy - Gameplay Showcase II

Starfield: Gameplay Reveal

En segundo término, el ambicioso proyecto de Bethesda, Starfield, estará localizado en el año 2330. La humanidad se ha aventurado más allá de nuestro sistema solar, colonizando nuevos planetas y viviendo como un pueblo que viaja por el espacio. Desde sus humildes comienzos como minero espacial, te unirás a Constellation, el último grupo de exploradores espaciales que buscan artefactos raros en toda la galaxia. Según apuntan desde la desarrolladora, con Starfield se pretende buscar un nivel de inmersión en el que sientas que no solo juegas, sino que vives en este mundo, por lo que se ha prestado especial atención a la creación de personajes y se han habilitado numerosas posibilidades de personalización, además, habrá más de 1.000 planetas que podrán ser visitados por los jugadores.

Diablo 4

La cuarta entrega del juego de Blizzard se encuentra en tercera posición y promete que la versión de Santuario reproducida en el título será la más grande en la historia de la serie, con al menos 140 laberintos y docenas de misiones secundarias. Los escenarios estarán llenos de obstáculos, trampas y enemigos incluidos jefes gigantescos. El desarrollador también asegura un universo con exploración libre, donde los jugadores podrán seguir el camino que estimen oportuno. Incluso después de completar la campaña principal, será posible seguir divirtiéndose y desbloqueando nuevos objetivos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch

Si atendemos a los resultados, llama poderosamente la atención la última posición que ocupa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aunque esto se debe a que se ha utilizado el término Breath of the Wild 2 para representar el resultado de la búsqueda. Sin embargo, desde hace bastante tiempo se sabe que el nombre de la continuación de la historia será Tears of the Kingdom.