F1 23 celebra la incorporación del Strip Circuit de Las Vegas con varios días de juego gratis

No pierdas detalle porque desde el 16 hasta 20 de noviembre, los jugadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam) en todo el mundo tendrán la oportunidad de experimentar “Strip Circuit” de Las Vegas en ‘EA Sports F1 23’. El anuncio proviene de la propia Electronic Arts en una nota donde confirma que durante los días señalados, los jugadores podrán desafiar la vuelta más rápida de Charles Leclerc, desbloquear premios temáticos y ganar puntos de XP dobles en varios modos de juego. Además, aquellos que decidan comprar el juego durante el evento podrán aprovechar descuentos y contar con la ventaja de que todo el progreso y contenido desbloqueado se conservarán después de la prueba.

Duelo en pista y en pantalla

La casa de entretenimiento va más allá y organiza un evento en el HyperX Arena Las Vegas que reunirá a grandes nombres del deporte, el entretenimiento y los videojuegos. Este evento, que marca el inicio del Gran Premio de Fórmula 1 2023, se transmitirá en vivo en el canal oficial del campeonato el 15 de noviembre a las 21:00 horas. Celebridades como Daniel Ricciardo, Max Verstappen y el campeón de boxeo británico Anthony Joshua también se unirán, enfrentándose al Strip de Las Vegas. Este encuentro de estrellas promete ser uno de los aspectos más destacados del evento, que a buen seguro atraerá a cantidad de personas.

