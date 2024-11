La apuesta del CEO de la británica Orbex con el de la española PLD Space: '1.000 € a que Miura 5 no despega en un año'

Raúl Torres y Chris Larmour pueden no ser 'los mejores amigos', tal y como ha dicho el primero, pero tienen varias cosas en común. Ambos son CEO de empresas que desarrollan cohetes, la española PLD Space y la británica Orbex, respectivamente, y tienen previsto que sus empresas realicen el primer lanzamiento de un cohete orbital en 2025. Larmour, sin embargo, no tiene muy claro que PLD Space pueda conseguirlo, y una conversación en LinkedIn sobre el tema ha terminado derivando en una apuesta entre ambos que el CEO de Orbex propuso y Torres aceptó: 1.000 euros si Miura 5 consigue despegar antes de que pase un año.

Miura 5 es un cohete parcialmente reutilizable de dos etapas, capaz de desplegar satélites de hasta 500 kilogramos en órbita heliosíncrona y 1 tonelada en órbita baja terrestre, actualmente en desarrollo. Será el segundo cohete de PLD Space tras haber lanzado con éxito el Miura 1 que realizó un vuelo suborbital el año pasado. Para 2026, la empresa ha planificado un segundo vuelo de calificación de Miura 5 y cinco lanzamientos ya comerciales.

El intercambio de pareceres comenzó cuando Larmour publicó en su cuenta de LinkedIn una tabla con el tiempo promedio que le lleva a una empresa europea de cohetes realizar su primer lanzamiento orbital. En el gráfico, entre otras empresas, aparecen Orbex, RFA e Isar Aerospace con un primer lanzamiento orbital esperado para 2025.

La tabla de la discordia. Chris Larmour.

Pero PLD Space no está incluida en este grupo y aparece con un indicativo de 'test de lanzamiento anunciado' para 2025, lo que sugiere que Larmour no cree que la alicantina PLD Space pueda llevarlo a cabo el próximo año. Algo con lo que Torres manifestó su desacuerdo en una réplica al post.

'¿Por qué el vuelo inaugural de PLD Space se considera diferente a los demás? (Usted dijo "lanzamiento de prueba", sin embargo, el primer vuelo está respaldado por el Gobierno español)', afirma el CEO de PLD Space. 'Puede que no seamos los mejores amigos, pero no consideres @PLD de una manera diferente a los demás... Danos 1 año y te sorprenderás'.

Larmour le responde: 'No tengo nada en contra de PLD Space, por supuesto, les deseo lo mejor, pero leí su reciente esquema de actividades planificadas para 2025 y estoy seguro de que muchas de esas cosas pueden retrasarse y probablemente se retrasarán por todo tipo de razones internas y externas descritas en la publicación anterior. En cuanto a tu reto de "un año": te apuesto 1.000 € a que el Miura 5 no despega dentro de un año a partir de hoy. ¿Aceptas?'.

Torres acepta, y Larmour le indica a continuación: 'Estaré muy feliz de pagar si realmente despegas durante 2025'.

Sin embargo, que Miura 5 no logre realizar su primer vuelo antes de que termine 2025 no es algo que se le pase por la cabeza solamente a Larmour. No es solo por los numerosos y difíciles retos que debe superar una empresa de este tipo, sino que, según recoge NASASpaceflight en su crónica de la reciente presentación de los planes de la empresa española, a la que Larmour enlazó, el cofundador de PLD Space junto con Torres , Raúl Verdú, 'reconoce que [el vuelo inaugural de Miura 5] probablemente se retrase a comienzos de 2026'.