Cómo usar ChatGPT para que te lea las líneas de la mano.

Ahora que las cuentas gratuitas de ChatGPT tienen acceso al análisis de imágenes, aunque con límites, nuevos casos de uso de la herramienta de inteligencia artificial se están haciendo virales. Y uno de ellos es el de convertirlo en nuestro quiromante personal.

La quiromancia consiste en la adivinación de lo concerniente a una persona por las rayas de sus manos, lo que comprende tanto aspectos de su personalidad como suposiciones sobre su futuro y pasado.

Tiene sus orígenes en la India antigua, hace más de 3.000 años, y se expandió por China, Tíbet, Persia y Egipto. A través de los griegos llegó a Europa, donde fue practicada también por los romanos. Durante la Edad Media fue perseguida por la Iglesia, pero resurgió en el Renacimiento y alcanzó popularidad en el siglo XIX gracias a figuras como Cheiro.

Carece de cualquier base científica o lógica, pero sigue teniendo sus seguidores y, para los que no lo son, puede resultar un entretenimiento curioso comprobar qué dice ChatGPT de su futuro en base a las líneas de la mano.

Cómo hacer que ChatGPT te lea la mano si tienes una cuenta gratuita

Abre la app/web.

Toca en el icono de Agregar fotos y archivos , a la izquierda de la caja de texto.

, a la izquierda de la caja de texto. Selecciona la opción Fotos, si quieres utilizar una imagen de tu mano que tengas en la galería, o Cámara si quieres realizar la fotografía en ese momento. Se cargará automáticamente en el chat y podrás preguntar a ChatGPT.

Cómo tener a ChatGPT como tu quiromante personal si eres usuario de pago

Además del método anterior, ser usuario de ChatGPT Plus u otra modalidad de pago te permite acceder al modo de voz avanzado con más capacidades que en el caso anterior y tener la conversación de forma oral. El motivo es que, en las cuentas de pago, este modo de voz tiene acceso a la cámara, algo que no sucede en las gratuitas.

Abre la app/web de ChatGPT .

. Toca en el icono de Usar el modo de voz , a la derecha de la caja de texto.

, a la derecha de la caja de texto. Pulsa en el icono de la cámara y enfoca a tu mano para que ChatGPT pueda verla y realiza la petición.

Qué decirle a ChatGPT y cómo es adivinando el futuro

No hace falta ningún prompt complicado para que ChatGPT sea tu quiromante, pero puedes probar a pedirle no solo que lo haga, sino que adopte esa personalidad, con lo que te dará un análisis algo más detallado y no te recordará que el tema no tiene ninguna base científica.

En mi caso, me explicó cuál era cada una de las líneas que podía ver en la imagen, su ubicación en mi mano, y la interpretación ‘simbólica tradicional’ que realizaba de mi caso particular. Preguntado bajo la personalidad de quiromante, introduce nuevos aspectos como la forma de la mano y desarrolla más las ideas presentadas.

¿Qué impresión saca uno? La misma que cuando pretende conocerse mejor a través de su signo del zodiaco. Generalidades donde cabe casi cualquiera y muchas frases que podría firmar Mr. Wonderful.

¿Tiene alguna utilidad? En general, no, más allá de ser un juego. Pero está el reciente caso de Trinity Page.

Esta mujer afirma que subió a ChatGPT una foto de la palma de su mano para que le leyera las líneas y la IA detectó un lunar por el que le recomendó acudir al médico, y terminó siendo un melanoma lentiginoso acral, un tipo de cáncer de piel. Así que, ¿quién sabe?