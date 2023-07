Descubre las estrellas de portada y las primeras secuencias del nuevo EA SPORTS FC 24.

Con algo de retraso con respecto a los planes anuales habituales, EA Sports ha presentado el tráiler de revelación de ‘EA Sports FC 24’, que ha abierto al público la puerta de la nueva experiencia planificada por la desarrolladora y editora norteamericana. Como también marca el habitual paso de la serie (anterior ‘FIFA’) la distribución del vídeo representa el primero de los muchos pasos previstos en una extensa campaña de comunicación previa al lanzamiento.

Por desgracia, en concreto la pieza de vídeo tan solo sirve para ofrecer a sus seguidores una nueva fecha de presentación, que esta vez sí dejará amplias muestras recogidas del simulador deportivo. Esta segunda revelación no tardará en llegar y durante el evento virtual, además de las características, también podría encontrar espacio el anuncio de la fecha de lanzamiento de la producción para PC y consolas.

A la espera de actualizaciones en este frente, la casa de entrenamiento ha liberado el arte de portada de ‘EA SPORTS FC 24’ Ultimate Edition-, en la que aparecen algunos de los mejores jugadores del juego junto a leyendas del deporte rey. La portada, repleta de estrellas, ya deja entrever el comienzo de una nueva era para la marca, ya que los aficionados y los jugadores ayudarán a abrir un nuevo capítulo bajo la marca EA Sports tras la ruptura con FIFA. De hecho, la portada muestra algunas de las estrellas más representativas del fútbol mundial, tanto del pasado como del presente.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFCpic.twitter.com/zEzGWdbHwa