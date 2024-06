Este es el dato íntimo y revelador que te pedirá WhatsApp para seguir usándolo

La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales están obligando a muchos cambios a las compañías consideradas guardianes de acceso, por su posición predominante en el sector tecnológico, y a 22 de sus productos que la UE ha dado la condición de servicios centrales. El primer grupo está integrado por Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft y el segundo por WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace, Chrome, Safari, Android, iOS, Windows, YouTube, el Buscador de Google, Messenger y las plataformas de anuncios de Google, Meta y Amazon.

En el caso de WhatsApp, el mayor de todos es la interoperabilidad que permitirá chatear desde la app de Meta con usuarios en otras plataformas como podría ser Telegram, pero no es el único.

La normativa europea obliga a los proveedores de plataformas online de gran tamaño, caso de WhatsApp, a 'tomar medidas específicas para proteger los derechos del niño, incluidas herramientas de verificación de la edad y control parental, herramientas destinadas a ayudar a los menores a señalar abusos u obtener apoyo, según corresponda'. En otras palabras, deberemos informar a WhatsApp nuestra fecha de nacimiento y, por consiguiente, la edad, algo que la app nunca ha pedido en sus 15 años de existencia.

El primer paso en este sentido lo ha descubierto el medio especializado WABetainfo en la beta 2.24.12.25 de WhatsApp para Android. El medio achaca este cambio a una nueva legislatura en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, que obliga a los servicios online a verificar la edad de sus usuarios, pero avisa de que llegará a 'países específicos' antes de que termine el año.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.12.25: what's new?



WhatsApp is working on a feature to ask certain users to enter their birth year to comply with recent legislation in certain U.S. states, and it will be available in a future update!https://t.co/GSRYCFUREupic.twitter.com/YOVsN7TWVE