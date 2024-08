Inicio de clases: esta es la primera escuela que ha reemplazado a sus docentes por una IA

Desde hace tiempo se sabe que la IA va a cambiar la forma en la que concebimos la educación. En la universidad ya es utilizada como herramienta por 3 de cada 4 estudiantes, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con su uso. Pero la realidad es que se trata de un recurso que llegó para quedarse… Quizás más de los que pensamos: en la búsqueda del equilibrio se puede oscilar entre extremos. Y uno de ellos es que reemplace a los docentes.

Un instituto de Londres permitirá a los alumnos a partir de 15 años utilizar herramientas de IA antes de realizar los exámenes, a pesar de que los expertos advierten de que no son un buen sustituto de los profesores humanos.

El proyecto piloto del David Game College está pensado para ayudar a los alumnos que tienen dificultades para seguir el ritmo y también a los alumnos que superan con creces a los demás.

“Los alumnos se beneficiarán enormemente del aprendizaje adaptativo impulsado por IA, que permite a cada alumno aprender a su propio ritmo en lugar de tener que seguir el ritmo de una clase que a menudo progresa demasiado rápido para algunos alumnos y demasiado lento para otros”, señala el codirector de la institución, John Dalton, en una entrevista.

La medida podría estar impulsada no solo por la moda de esta tecnología, también por la escasez de docentes en el Reino Unido, aunque obviamente se trata de una tirita en una herida mucho más profunda. Pero sí nos da una idea de lo que está por venir, un atisbo del equilibrio que estamos buscando.

Sin duda este no será el extremo y habrá otros más sorprendentes aún por venir, lo que preocupa a muchos es que se trata de una herramienta que está en sus primeros pasos y no está completamente desarrollada. También hay que tener en cuenta que tiene sesgos muy importantes y que no tiene “filtros”: si no sabe algo lo inventará. Los humanos también podemos hacer eso, es cierto, pero el intercambio de opiniones con una máquina es mucho más arduo que con humanos. Si a eso le sumamos que estamos dejando en máquinas la responsabilidad de entrar en la mente de estudiantes durante sus primeros años de formación, hay muchas razones para dudar.

Afortunadamente, la universidad no dependerá completamente de herramientas de IA. Los estudiantes en el plan piloto recibirán el apoyo de tres tutores de aprendizaje a tiempo completo. Dalton utilizó argumentos ya conocidos para defender el proyecto, argumentando que las herramientas de IA liberarán a los maestros y permitirán a los estudiantes aprender de manera más eficiente. Argumentos muy similares a los que se esgrimen cuando se trata de empresas que buscan reemplazar a los trabajadores con IA.

Lo cierto es que ya hay casos de instituciones que utilizan la IA en las aulas: en algunas escuelas privadas en Silicon Valley, los alumnos también reciben clases de un “tutor” impulsado por IA.

Uno de los mayores problemas de la IA en la educación es su estandarización: todos recibirán el mismo contenido, con el mismo lenguaje, será una suerte de “papilla para el cerebro” a menos que basándose en los resultados, la IA pueda adaptarse a cada alumno y reforzar o estimular sus conocimientos.

“El sistema no juzga a los estudiantes – apunta Dalton -. En cambio, les permite aprender a su propio ritmo en un entorno seguro”. Pero la realidad es que probar una nueva tecnología, que aún no está completamente desarrollada, que tiene muchos fallos y tampoco está regulada, en la mente de menores, puede no ser la mejor idea.