La NASA descubre en Marte una extraña ‘roca cebra’.

La exploración marciana ha producido una imagen inédita que ha desatado todo tipo de especulaciones en Internet en los últimos días. Se trata de una inusual roca con rayas blancas y negras que el rover Perseverance, en Marte desde 2021, ha fotografiado con su cámara Mastcam-Z izquierda. Cuando la NASA recibió la imagen la semana pasada, Perseverance ya no se encontraba en la misma área, pero los científicos de la agencia espacial han estudiado la han estudiado y explicado el posible origen de las estriaciones de la ‘roca cebra’ en una publicación en el blog de la NASA.

Perseverance capturó la imagen durante su desplazamiento para salir del cráter Jezero, una travesía que comenzó hace poco más de un mes. Aunque el comienzo del viaje de Perseverance fue lento por la inclinación que debe remontar, la NASA explica que el rover alcanzó recientemente un tramo de terreno más plano que le permitió moverse con mayor facilidad. Desde este punto de vista, los instrumentos de imagen del rover pueden ofrecer al equipo de la misión Perseverance una vista no solo de los hitos de las primeras etapas de la misión, como el montículo Kodiak, sino también de una vasta extensión de terreno marciano.

Durante una inspección de baja resolución con la Navcam, el equipo de la NASA detectó un extraño patrón visual a lo lejos que llamaron 'Castillo de Freya', en referencia a una montaña ubicada en el Gran Cañón. El equipo decidió usar la Mastcam-Z de Perseverance para obtener una vista mejorada y multiespectral del objeto antes de que el rover continuara su viaje. Los datos que Perseverance envió de vuelta revelaron que el Castillo de Freya era una roca de aproximadamente 20 centímetros de ancho, con marcadas 'rayas de cebra' que corrían de arriba hacia abajo.

😁🤩 Now in true colors! We are on for a wild ride with this one! pic.twitter.com/6cXdUbtJD4