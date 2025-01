¿Pagas ChatGPT Plus para usar la IA más avanzada de OpenAI? Así puedes tenerla gratis en tu móvil y ordenador

En el terreno de las inteligencias artificiales generativas, es fácil perderse. No solo por la cantidad de chatbots disponibles, sino también por la variedad dentro de cada uno, con continuas actualizaciones de los modelos de lenguaje que emplean. A pesar del éxito de DeepSeek durante la última semana; ChatGPT sigue siendo el más popular de todos ellos. Lo mejor que puede ofrecer la IA de OpenAI se encuentra en sus planes de suscripción. El más conocido, ChatGPT Plus, daba hasta hace poco acceso a los modelos más avanzados de la compañía, o1 y o1 Mini. El pasado diciembre, OpenAI lanzó la suscripción Pro que, por 200 dólares al mes, suma el modelo o1 Pro en preview, entre otras ventajas. Pero claro, son 200 $ frente a los 20 $ mensuales que cuesta ChatGPT Plus. Y ahora resulta que para usar o1, ni siquiera necesitas ChatGPT Plus. Solo Microsoft Copilot y sin pagar.

La serie de modelos o1 fue lanzada en septiembre de 2024. Estos modelos de razonamiento se distinguen por pasar más tiempo 'pensando' antes de responder para procesar tareas complejas y pueden resolver problemas más difíciles en ciencias, codificación y matemáticas que otros modelos de IA líderes. Durante los últimos meses, los modelos de la serie o1 han estado disponibles para los usuarios de ChatGPT con cuentas de ChatGPT Plus, Pro y ChatGPT Team.

En octubre de 2024, Microsoft anunció una nueva función de Copilot Labs llamada Think Deeper, Pensar más en profundidad en español, para los usuarios de Copilot Pro. Esta función utiliza el modelo de razonamiento o1 de OpenAI para ayudar a los usuarios a resolver problemas difíciles.

Microsoft ha anunciado este jueves que está haciendo que la función Think Deeper sea gratuita para todos los usuarios de Copilot. Esto significa que el modelo o1 ahora está disponibles gratis. La función Pensar más en profundidad tarda más tiempo en responder que las consultas normales de Copilot. Sin embargo, puede ofrecer respuestas detalladas, paso a paso, a preguntas más difíciles.

El CEO de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha señalado en una publicación en LinkedIn que la decisión 'brinda a todos acceso al modelo de razonamiento o1 de clase mundial de OpenAI en Copilot, en todas partes y sin costo alguno. Te animo a que lo pruebes. Es realmente mágico'.

Cómo usar el modelo o1 de OpenAI gratis con Microsoft Copilot

Para utilizar la nueva función Think Deeper, los usuarios pueden ir al sitio web o a la aplicación móvil de Copilot y seleccionar el botón Think Deeper en la barra de consultas.

En la web de Copilot está perfectamente visible —aquí mantiene el nombre en inglés—, mientras que en la app tendrás que pulsar en el botón con los tres puntos que se muestra en la caja de texto al comenzar a escribir y seleccionar entonces entre Responder con normalidad o Pensar más en profundidad.

¿Qué diferencias hay entre usar o1 en Copilot o hacerlo con ChatGPT Plus?

Más allá de pagar o tenerlo gratis, en ChatGPT Plus funcionará más rápido —Microsoft advierte que las respuestas tardan unos 30 segundos— y hay un límite de uso, al igual que les sucede a los usuarios de ChatGPT Plus y Copilot Pro, pero menor. Inicialmente, Microsoft ha liberado la función con un límite de 3 respuestas a la semana. Ante las quejas recibidas, ha anunciado en X su ampliación, tanto para usuarios de cuentas gratuitas como Pro, pero sin mencionar a cuánto. En Copilot Pro y ChatGPT Plus viene siendo de 50 a la semana.

Sharing with the class 🗣️ Think Deeper limits for free and Pro subscribers have been expanded! https://t.co/8zY4wRF8Dk — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) January 30, 2025

Este movimiento indica que también se producirán cambios en ChatGPT Plus, dando cabida a nuevos modelos y límites mayores si no quiere perder su competitividad.