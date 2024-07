Qué es Azure, la plataforma detrás de la caída mundial de Microsoft

Los problemas comenzaron a las 9 de la noche de ayer y se han extendido durante la madrugada a todas partes del mundo. Una caída global de Microsoft ha provocado incidencias en los sistemas informáticos de una amplísima variedad de empresas y organismos, lo que da la medida de la importancia que tiene una plataforma como Azure, en la que se ha originado el fallo, en la infraestructura de Internet de hoy en día, a pesar de que su nombre sea desconocido para la mayoría de ciudadanos.

Azure es la plataforma de servicios en la nube de Microsoft. Ofrece una amplia gama de soluciones para empresas entre las que se encuentran el almacenamiento en la nube, bases de datos, máquinas virtuales para ejecutar aplicaciones y servicios, servicios de IA y Aprendizaje Automático para crear y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial, redes, servicios de aplicaciones web y móviles, de seguridad con herramientas y servicios para proteger datos y aplicaciones y de análisis y Big Data.

Estos servicios permiten a las empresas y desarrolladores construir, implementar y administrar aplicaciones y servicios a través de una red global de centros de datos gestionados por Microsoft. Y como se está comprobando hoy, multitud de los que usamos diariamente dependen de Azure y de otras plataformas similares de empresas como Google y Meta. Azure fue lanzada por Microsoft en 2010 bajo el nombre de Windows Azure que cambió en 2014 por el actual.

'Hemos sido informados de un problema que afecta a las máquinas virtuales que ejecutan Windows Client y Windows Server, con el agente CrowdStrike Falcon, las cuales pueden encontrar un error de verificación (BSOD) y quedar atrapadas en un estado de reinicio. Estimamos que el impacto comenzó alrededor de las 19:00 UTC [21:00 horas en España] del 18 de julio', explica Microsoft en la página que informa del estado del servicio de Azure. Otros servicios de Microsoft, como Microsoft 365, la suite de aplicaciones de Office en la nube que lógicamente utiliza Azure, también se han visto impactados.

Muchos usuarios y empresas han encontrado que determinados servicios y aplicaciones no funcionaban. En los peores casos, aparecía en sus ordenadores la temida Pantalla Azul de la Muerte, BSOD por sus siglas en inglés, que impide usar el equipo y da la opción de reiniciarlo o bien recurrir a las herramientas de reparación del sistema operativo.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA