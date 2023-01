¿A qué edad debería tener el primer móvil y cómo configurarlo?

El conflicto es evidente y oscila entre la constante presencia de pantallas y móviles en hogares y la protección que buscamos para los menores ante el acoso y el fácil acceso a contenido no adecuado. El primer teléfono es sin duda una responsabilidad, pero la realidad es que no hay una edad perfecta.

De acuerdo con el último estudio del INE sobre "Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares en España", a partir de los 10 años 2 de cada diez niños tienen móvil, a los 12 la cifra aumenta a más de 60% y a los 15 ya llega al 96%. El informe también destaca una diferencia entre aquellos que viven en áreas con menos población y los que viven en ciudades. En poblaciones con menos de 10.000 habitantes, el 72% de menores entre 10 y 15 años tiene móvil, frente al 67% de los que viven en localidades de más de 100.000 habitantes.

Lo lógico, entonces sería sucumbir a la presión social y que a los 13 años ya tenga móvil… pero no es tan así. De acuerdo con María Zabala, experta en Alfabetización y Ciudadanía digitales y autora de iWomanish, publicación sobre cultura digital para padres y educadores, la edad es apenas uno de los factores que hay que contemplar. También hay que tener en cuenta las necesidades del niño, el lugar donde vive y sus rutinas y las de su entorno. Por ejemplo, si sus progenitores están divorciados puede ser una razón que incline la balanza.

"No es lo mismo el primer hijo que el tercero – explica Zabala – y no es lo mismo un niño introvertido o con pocos amigos que un niño con muchos amigos o mucha curiosidad o un niño con muchas aficiones no tecnológicas que un niño cuya única afición es consumir videos. Y lo segundo más importante soy yo: mi intención (ganas, tiempo, compromiso) de acompañar en el camino”. En este sentido Zabala sugiere crear un contrato con el menor con normas como la de siempre tener acceso a las contraseñas, nunca ignorar las llamadas de padres o madres y los horarios de uso, entre otras.

Y aquí es cuando llega uno de los factores más importantes. Hemos decidido que ya es hora que tenga su primer móvil, se ha firmado el contrato, le hemos explicado las normas y estamos a su lado los primeros días, pero cómo lo configuramos para que no tenga acceso a contenido no adecuado y que no haga compras en aplicaciones.

Android e iOS se manejan de formas muy similares. En Android es muy sencillo. Hay que abrir el móvil en Ajustes, ir a Control Parental y desde allí se pueden determinar las apps que puede usar, la edad límite para contenido multimedia (películas, música, libros), solicitar clave para las compras online y otras opciones. También existe la posibilidad de descargarse, tanto en el móvil del menor como en el nuestro la aplicación Family Link que permite controlar estas configuraciones de forma remota, a través de nuestro móvil. Así podremos saber su tiempo de uso, las aplicaciones abiertas y restringir el acceso a la red o a determinadas páginas. En dispositivos Apple la mecánica es muy parecida. Hay que ir a Ajustes, seleccionar Tiempo de uso, luego Restricciones de contenido y privacidad y activar la casilla seleccionando si es nuestro móvil o el del menor. A partir de ese momento tendremos acceso a las mismas opciones de control de contenidos y compras que con Android.