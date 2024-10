Semana de videojuegos: el regreso de Silent Hill 2 y el debut del pugilístico Undisputed marcan los estrenos entre el 7 y el 11 de octubre

Afrontamos unos días repletos de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como ya es costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 7 y el 11 de octubre de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos.

Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre el debut de una versión renovada de ‘Silent Hill 2’, el clásico de terror y aventura lanzado originalmente para PlayStation 2, que ahora se podrá disfrutar tanto en PS5 como en PC. También se espera el lanzamiento de ‘Undisputed’, el primer videojuego importante de boxeo en los últimos años. Por último, también hay que fijar la atención en ‘Vessel of Hatred’, una gran expansión del popular ‘Diablo IV’ para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC. Pero también se publican otras opciones interesantes como ‘LEGO Harry Potter Collection Remastered’, ‘Starship Troopers: Extermination’, ‘Europa’ o ‘Metaphor: ReFantazio’, el nuevo RPG de Atlus y SEGA.

Videojuegos de la semana

El lunes 07 de octubre se producirá el estreno de ‘Anima Flux' (PC); ‘Kind Worlds 2’ (PC); ‘Phoenix Springs’ (PC); 'Dimensions of Subconsciousness' (PC); 'Disney Pixel RPG' (iPhone); 'DominoA' (PC); 'Kill The Crows' (Switch); 'Mach Wing' (PC); 'Necro Story' (Xbox Series X/S); ‘Beloved Rapture’ (PC) y ‘Animal Trainer Simulator’ (PC).

El martes debuta ‘Silent Hill 2’ (PS5, PC); ‘Diablo IV: Vessel of Hatred’ [DLC] (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC); 'Sorpresa Takoyaki' (PC); 'Space Memory: Dogs' (PC); 'The drawing of the Gospels' (PC); ‘LEGO Harry Potter Collection Remastered’ (PS5, Xbox Series S|X, PC) y ‘Dead Season' (PC).

El 09 de octubre se reserva para ‘Shady Knight' (PC); 'Hidden in my Paradise' (Switch); 'If The Dream Of Star' (PC); 'Kill Meow' (PC); 'Klobgniak' (PC); 'Lawnmower Game: 2024' (PC); ‘Heavy Cargo – The Truck Simulator’ (PC); ‘Glyphica: Typing Survival’ (PC) y ‘Garage Flipper’ (PC).

El jueves está previsto el lanzamiento de ‘Andromeda Survivors’ (Switch); ‘Amber Isle’ (PC, Switch); ‘Last Time I Saw You’ (PC, PS5, Xbox Series S|X, Switch); ‘Sky Oceans: Wings for Hire’ (PS5, Series S|X, PC, Switch); ‘Guild Saga: Vanished Worlds’ (PC); ‘Diceomancer’ (PC); ‘The Sekimeiya: Spun Glass’ (Switch) y ‘Storage Hunter Simulator’ (PC).

Por último, el viernes 11 de octubre se publica ‘Undisputed’ (PC, PS5, Xbox Series S|X); ‘Metaphor: ReFantazio’ (PS4, PS5, Xbox Series S|X, PC); ‘Wizards Owl: Magic Delivery’ (Switch); ‘Slenderman: Shadow of the Forest’ (PC); ‘Starship Troopers: Extermination’ (PS5, Xbox Series S|X, PC); ‘Europa’ (PC, Switch); ‘Thronefall’ (PC, Switch) y ‘Transformers: Galactic Trials’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC, Switch).

Diablo IV: Vessel of Hatred [DLC] - Lanzamiento 8 de octubre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC

‘Diablo IV’ se expande con una mega expansión que introduce una generosa cantidad de nuevas características al juego de Blizzard, que presentará tanto la nueva región de Nahantu como la esperada clase espiritualista. El lanzamiento irá acompañado de una gran actualización gratuita que estará disponible para todos los propietarios del videojuego y modificará el sistema de progresión, introducirá nuevos niveles de dificultad, sumará dos espacios de personajes adicionales y más habilidades para todas las clases representadas en el título.

El juego base disponible para todos los jugadores se verá afectado con un nuevo nivel máximo de 60; un sistema de dificultad inédito; nivel máximo de leyenda incrementado hasta 300; cambios en el sistema de leyenda y de la calidad de los objetos; dos nuevas casillas de personaje; más habilidades y pasivas para todas las clases; la característica de buscador de grupos; contenido y recompensas de temporada (diario de la temporada, pase de batalla, panel de reputación).

Silent Hill 2 - Lanzamiento 8 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS5

Konami y la desarrolladora Bloober Team nos invitan a redescubrir ‘Silent Hill 2’ con una versión renovada del superventas de 2001 para PlayStation 5, PC (posteriormente en Xbox). Uno de los principales objetivos de la producción es preservar la atmósfera que hizo que aquella entrega fuera tan excepcional, al tiempo que se actualizan muchos aspectos de la jugabilidad general para adaptarla a nuevas audiencias.

Si bien los seguidores de la serie están acostumbrados a los gráficos de PlayStation 2, la versión rediseñada del título de Konami se ha desarrollado con Unreal Engine 5 y contará con dos nuevas características llamadas Lumen y Nanite. La primera de ellas es una solución de iluminación dinámica que reacciona a los cambios de escena y de luz. Mientras tanto, el segundo es un sistema que permite a los artistas crear mundos llenos de detalles y entornos más realistas. Con estas técnicas se pretende aumentar la dosis de terror y promover ambientes más opresivos.

Metaphor: ReFantazio – Lanzamiento 11 de octubre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series S|X, PC

‘Metaphor: ReFantazio’ es el nombre de la nueva franquicia de Atlus, creadores de ‘Persona 3’, ‘4 y 5’. El juego se presenta como una experiencia de rol de acción en un mundo de fantasía, con rompecabezas que resolver, combates tácticos y diálogos de opción múltiple. El formato ofrece una aventura de acción que mezcla elementos en tiempo real y por turnos, con un estilo estético completamente oriental que ya ha llamado la atención de los amantes del manga y el anime.

La propuesta pasa por hacer de ‘Metaphor’ uno de sus próximos grandes éxitos junto a ‘Persona’ y la franquicia ‘Shin Megami Tensei’. Atendiendo a estas expectativas, el equipo de desarrollo, en esta ocasión, presenta un juego de rol de fantasía, diferente a la ambientación urbana que suelen ofrecer a su público. Si estás interesado, puedes comprobar el resultado con una demostración que está disponible en todas las plataformas, lo que te permitirá conocer al menos el comienzo de la historia y su propuesta de jugabilidad.

Undisputed - Lanzamiento 11 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series S|X

Llegó el esperado momento de subir al cuadrilátero con ‘Undisputed’, el primer “gran título de boxeo” de la última década. El título pretende hacer honor a su nombre y convertirse en el rey de los juegos de su categoría. Para ello cuenta con más de 60 golpes diferentes, voces en off de árbitros y comentaristas conocidos, así como una lista con más de 50 atletas, entre los que se incluyen Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor y una división femenina completa en 6 ubicaciones de lucha únicas, entre ellas una gran arena y el gimnasio de Coldwell.

Entre sus características principales destaca una mecánica de juego de pies, que incluye un modificado de movimiento suelto para ayudar a los jugadores a moverse por el cuadrilátero con facilidad. Se puede golpear desde múltiples ángulos y direcciones, así como fintar para tender una trampa y contraatacar. Tampoco faltarán las herramientas necesarias para convertirte en un mago de la defensa y las combinaciones de puñetazos, zigzaguear, esquivar y bloquear sobre interacciones basadas en la física: los puñetazos a veces pueden rodear o incluso atravesar la guardia.