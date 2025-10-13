El chip M5 ya está aquí: estos son los 3 nuevos dispositivos que Apple podría anunciar esta semana

El pasado septiembre, Apple renovó algunos de sus productos más vendidos con el lanzamiento de nuevos iPhone, Apple Watch y AirPods, pero no parece que vaya a bajar el ritmo. Según informa Mark Gurman, analista especializado en Apple de Bloomberg, la compañía dirigida por Tim Cook sumará tres nuevos dispositivos a su catálogo esta misma semana.

En esta ocasión, no habrá una Keynote en la que presentarlos y el protagonista será el nuevo chip M5 que llega casi un año y medio después del M4. Los primeros dispositivos en incorporarlo serán el iPad Pro, el MacBook Pro y las gafas de realidad virtual Vision Pro.

El iPad Pro con chip M5 lleva tiempo rumoreándose y ya se ha filtrado en varios vídeos de YouTube procedentes de Rusia. Además de un aumento de rendimiento, se espera que incorpore dos cámaras frontales para adaptarse tanto al uso en modo retrato como en apaisado. También se prevé una mejora en la memoria, con un aumento del mínimo de RAM de 8 GB a 12 GB.

En cuanto a las Vision Pro, Gurman anticipa un rendimiento más rápido y una diadema más cómoda. El visor, que cuesta 3.500 dólares, fue presentado en la WWDC, la conferencia de desarrolladores anual de Apple, en 2023 con un chip M2 y no ha recibido actualizaciones desde entonces. Gurman indicó anteriormente que podría actualizarse al chip M4, pero ahora todo apunta a que integrará directamente el nuevo silicio M5 de Apple.

La compañía ha trabajado durante meses en unas Vision Pro más económicas, pero paró su desarrollo para priorizar unas gafas inteligentes tipo Meta Ray-Ban.

'Es probable que las gafas inteligentes también ejecuten el sistema operativo de Vision Pro, visionOS... Un dispositivo futuro podría ejecutar la versión completa del sistema operativo cuando se empareje con una Mac, y luego cambiar a una interfaz más liviana y amigable para dispositivos móviles cuando se vincule a un iPhone', explica Gurman.

Tanto el iPad Pro M5 como las nuevas Vision Pro se encuentran ya en producción, con un lanzamiento inminente.

Otro de los productos que podría llegar esta semana es el nuevo MacBook Pro. Dado que el chip M5 base ya está listo para el iPad Pro, Apple podría usar el mismo procesador en su portátil de gama profesional.

Las tiendas están experimentando escasez de MacBook Pro con chip M4, lanzados el año pasado, lo que suele ser 'una buena señal de que un lanzamiento está próximo', según Gurman. Entre ambas generaciones, el procesador sería la única mejora significativa, añade.

Más allá de estos productos, Apple también estaría trabajando en las próximas versiones del AirTag, el HomePod mini y el Apple TV. Conviene estar atentos a su lanzamiento, que podría producirse en los próximos días.