Conflicto Israel-Irán: Estos son los tres drones más utilizados por Israel para realizar ataques

Primero fue el ataque de Irán a Israel, luego llegó la respuesta israelí y ahora las hostilidades y los temores están al límite. Si bien Irán anunció que había derribado drones en el último ataque, no hay muchas referencias a qué tipo de vehículos no tripulados serían, pero lo más probable es que, si de verdad han derribado drones, entre ellos esté alguno de los más usados por el país.

Si bien es muy difícil conseguir cifras exactas de vehículos aéreos no tripulados israelíes, ya que las bases de datos de referencia, como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo y el Balance Militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, no contienen cifras sólidas.

Sin embargo, sí se sabe que es uno de los principales usuarios y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados del mundo, y como país con un ritmo operativo promedio muy alto, es justo suponer que Israel es uno de los mayores operadores de vehículos aéreos no tripulados armados en Medio Oriente.

Hace unos años se estimó que Israel representaba más del 60% de las exportaciones internacionales de vehículos aéreos no tripulados durante las tres décadas anteriores. En términos de proliferación, se sabe que más de 50 países operan vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento, fabricados en Israel, aunque, salvo Turquía, ninguno es de Oriente Medio.

Aunque la política oficial israelí es no hablar de operaciones armadas de vehículos aéreos no tripulados, el país opera al menos tres tipos de vehículos aéreos no tripulados que pueden estar armados y se han utilizado para realizar ataques regulares contra objetivos militantes: el Heron TP, el Hermes 450 y el Hermès 900.

Drone: Heron TP UAV

Heron TP Industrias Aeroespaciales Israel Industrias Aeroespaciales Israel

Fabricante: Industrias aeroespaciales de Israel

Cantidad: 10-15

Batería: más de 30 horas

Capacidad de carga útil 2.700 kg

Alcance: 1000 kilómetros

Hermes 450 UAV

Hermes 450 Ebilt Systems Ebilt Systems

Fabricante: Sistemas Elbit

Cantidad: 20-30

Batería: 17 a 35 horas según el modelo y la capacidad de carga útil

Capacidad de carga útil: 180kg

Alcance: 300 kilómetros

Hermès 900 UAV

Hermes 900 Ebilt Systems Ebilt Systems

Fabricante: Sistemas Elbit

Cantidad: 10-15

Batería: 36 horas dependiendo de la carga útil

Capacidad de carga útil: 300 kilos

Alcance: 1000 kilómetros