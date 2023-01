Ucrania recibirá de Israel tecnologías inteligentes de alerta de misiles y drones

El gobierno de Israel proporcionará a Ucrania tecnologías inteligentes para alertas de misiles y drones, dijo el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Korniychuk, durante una sesión informativa en el Media Center Ucrania este viernes, 13 de enero.

“La parte israelí entrega oficialmente esta tecnología, y creo que la obtendremos por completo después de un cierto período de tiempo”, dijo Korniychuk. Dijo que este es el tipo de asistencia que podría discutirse a nivel oficial, informa el medio ucraniano en inglés "The New Voice of Ukraine".

Tal y como publicó LA RAZÓN el pasado mes de octubre, Israel tenía previsto entregar a Ucrania un paquete de ayuda que incluiría la construcción de un sistema inteligente de alerta de defensa antimisiles similar al que existe en Israel. “Pedimos a Ucrania que nos diera información que nos permitiera ayudar a construir y proporcionar un sistema de alerta inteligente contra amenazas aéreas y de otros tipos”, explicó el entonces ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, “Este sistema tendrá ventajas que permitirán salvar vidas civiles y concentrar las alertas y sirenas en las áreas relevantes”, añadió.

La cúpula de hierro israelí Tania Nieto

En este sentido, el conocimiento que tienen las autoridades y las empresas de armamento israelí sobre la amenaza que suponen los drones podría ser mucha ayuda en este apoyo “no armamentístico” a ucrania. Así, la ayuda puede venir en forma de información para la detección de los drones o misiles (trayectorias de vuelo de los drones y las firmas de radar), transferencia de tecnología o datos acerca de los puntos débiles de los Shedad u otras armas iraníes.

El embajador de Ucrania en Israel señaló también que hay muchos proyectos en curso que aún no se pueden comentar públicamente.

“Creo que tomará varias semanas obtener (información) específica sobre los drones iraníes”, dijo el enviado.

“Como el gobierno acaba de empezar a trabajar, necesita tomar decisiones teniendo en cuenta la posición de Estados Unidos como principal socio estratégico, así como los intereses del público”.

Anteriormente, en su discurso inaugural ante el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores el 2 de enero, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, dijo que el nuevo gobierno israelí "hablaría menos" sobre Ucrania pero continuaría con su ayuda humanitaria .

Al mismo tiempo, Korniychuk aseguró que el tema de la agresión militar rusa “es una de las prioridades” para Jerusalén.

“El ministro dijo que contribuiría a brindar más ayuda a Ucrania, sin especificar qué tipo de asistencia”, dijo el diplomático ucraniano.

Hasta la fecha Israel se ha mostrado reacia a entregar armamento a Ucrania. El Gobierno ha anunciado en varias ocasiones que “no cambiará” su posición de no enviar armas a Ucrania pese a reconocer que Irán suministra drones a Rusia. A pesar de ello, sí abrió una ventana a proporcionar “un sistema de alerta temprana para salvar vidas”.

La importancia de sus sistemas defensivos podría ser clave en el transcurso de la guerra: su Cúpula de Hierro, capaz de detectar y destruir la mayoría de los cohetes y misiles lanzados desde Gaza o Palestina sobre el país, sería una tecnología que, adaptada, podría resultar de gran utilidad en Ucrania para defenderse de los ataques indiscriminados de Rusia.

Además, Israel es uno de los más fuertes aliados de Estados Unidos, tanto en el terreno político como en el militar y, de hecho, empresas de ambos países trabajan de forma conjunta en el desarrollo de armamento y fruto de esa colaboración son los sistemas Arrow y David’s Sling; otras, como la propia Cúpula de Hierro, reciben apoyo estadounidense. De hecho, la empresa estadounidense Raytheon, uno de los principales fabricantes de misiles del mundo y que acaba de lograr un contrato con el Pentágono de 985 millones de dólares para desarrollar un misil hipersónico, es socia de la israelí Rafael en el sistema Iron Dome y David’s Sling.

Aunque el Gobierno israelí ha condenado la invasión rusa, no ha impuesto sanciones a la élite del Kremlin como sí han hecho Estados Unidos y la Unión Europea y ha sido reticente a enviar ayuda militar. La razón es la relación estratégica entre Israel y Rusia en el marco de la guerra en Siria, donde Moscú tiene una importante presencia y permite los bombardeos israelíes sobre las milicias proiraníes desplegadas, sobre todo, en la provincia de Hama, al oeste del país.