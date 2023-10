Esta es la última versión de las gafas de realidad aumentada para el ejército

Cerca de un año atrás se anunciaba que el ejército estadounidense compraría 5.000 gafas de realidad aumentada a través del programa IVAS (siglas de Sistema de Aumento Visual Integrado). Las pruebas no fueron tan buenas como esperaban y los soldados se quejaban de mareos, demasiado peso, obstrucción de la visión y otros problemas. Hasta el propio Departamento de Defensa estadounidense publicó un informe al respecto. Ahora el sistema desarrollado en conjunto con Microsoft ha solucionado algunos de los problemas en su última versión.

Los soldados que probaron el último prototipo de las gafas para infantería del ejército estadounidense la calificaron como mucho mejor que la versión anterior. Pero la lista de capacidades que el Ejército desea para estas gafas sigue siendo larga y ambiciosa.

Entre el 18 al 24 de agosto, los soldados en Fort Drum, Nueva York, probaron la versión 1.2 del sistema IVAS. De acuerdo con David Patterson, portavoz de la Oficina Ejecutiva del Programa de Soldados (PEO por sus siglas en inglés), señaló que los militares que lo usaron “valoraron positivamente las mejoras, con la pantalla frontal abatible y un centro de gravedad/distribución de peso significativamente mejorado". Esto ha dado luz verde a IVAS 1.2 para un mayor desarrollo y una evaluación operativa planificada para el año 2025.

La nueva versión tiene una visera más delgada y una nueva pantalla que ayuda a reducir la fatiga visual y el mareo. También incluye una mejor visión nocturna, compatibilidad con ópticas de armas y un software más estable y confiable. El sistema también puede incorporar imágenes de la mira digital de un rifle, lo que permite a los soldados mirar por las esquinas sin exponerse al fuego.

A esto hay que sumarle que incorpora una herramienta de entrenamiento integrada, el Squad Immersive Virtual Trainer (Equipo de Entrenamiento Visual Inmersivo), que el Ejército espera que se convierta en un elemento central en la forma en que las tropas aprenden y practican su oficio. Esta herramienta permite a los soldados luchar contra adversarios holográficos en entornos realistas, luego volver a observar y aprender de sus errores.

Pero no todos los problemas se han resuelto. “Aún no está listo – explicaba en una entrevista el coronel Anh Ha -, pero no se debe a ningún tipo de problema con la industria. La tecnología que buscamos aún no existe... Quieren asegurarse de obtener lo mejor, pero están construyendo algunas ahora mismo para entender lo que pueden y no pueden hacer en el ámbito de las posibilidades, técnicas para IVAS”.