Cristiano Ronaldo anuncia colaboración con Fatal Fury: City of the Wolves, ¿llegará como personaje jugable?

Cristiano Ronaldo, uno de los atletas más famosos y mejor pagados del mundo, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar una inesperada colaboración con el videojuego de lucha ‘Fatal Fury: City of the Wolves’. A través de sus redes sociales, el jugador portugués dejó entrever que 'algo emocionante' se está preparando, lo que ha disparado las especulaciones sobre su posible participación en el juego. Sin embargo, CR7 no proporciona más detalles sobre cómo se llevará a cabo la colaboración, lo que abre espacio a algunas especulaciones. Entre ellas, que el actual jugador de Al-Nassr puede acabar apareciendo en el plantel de luchadores disponibles en el videojuego.

SNK y el Fondo de inversión pública de Arabia Saudita

Precisamente, el equipo en el que actualmente presta servicio el deportista portugués parece ser el elemento de esta conexión un tanto inusual con ‘Fatal Fury: City of the Wolves’. En realidad, tanto el club deportivo como SNK Corporation pertenecen al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, una especie de organismo de carácter local que percibe la industria del videojuego como método para mejorar la imagen internacional del país.

Aunque, en el mejor de los casos, si el exjugador del Real Madrid, Juventus y Manchester United realmente estuviera presente para su selección entre el plantel de personajes, su debut aún podría tardar algún tiempo en realizarse. Esto se debe a que tiene confirmada su llegada a los comercios a partir del 21 de abril de 2025, y ya se ha facilitado la lista oficial con los 17 personajes que formarán parte de la plantilla inicial.

Posible Participación de CR7 en el Juego

Sin embargo, desde SNK ya han comenzado a promocionar el primer “Pase de Batalla” del videojuego y parece que, bajo este formato, es plausible anticipar que Cristiano Ronaldo llegará a todos los consumidores que adquieran el complemento. Vale destacar que, en el pasado, el deportista ha prestado su rostro, características y habilidades a títulos como ‘Free Fire’, de Garena. Además, el astro es uno de los principales inversores de ‘UFL’, un nuevo proyecto de simulador deportivo que pretende competir con la serie ‘EA Sports FC’.

La ciudad de los lobos

Ambientado en las vibrantes calles de South Town, ‘Fatal Fury: City of the Wolves’ retomará el pulso a la aclamada serie de lucha 26 años después, mezclando sistemas clásicos, nuevas características, personajes inéditos y grandes ambiciones. En el capítulo de innovaciones, su estilo visual único se beneficiará del nuevo sistema “REV”, que promete opciones ofensivas sin precedentes con herramientas como “REV Arts”, “REV Accel” y “REV Blows”, que deberían intensificar las batallas y la acción.

La tradición de la serie se honra con la evolución de sistemas clásicos como “Combined Attacks”, “Just Defense” y otros, que en paralelo aportarán un toque nostálgico a la nueva era. Además, el formato introducirá sistemas de batalla avanzados y dos esquemas de control distintos con el objetivo de complacer tanto a los veteranos, como a los recién llegados al género. Los jugadores podrán elegir entre el denominado “Arcade Style”, planeado para una experiencia más técnica, y la variante “Smart Style”, amable al trato, con controles simplificados y, por tanto, ideal para principiantes. Su lanzamiento está previsto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store. Y a ti, ¿te gustaría ver al deportista portugués intercambiando golpes y patadas con Terry Bogard, Rock Howard y el resto del elenco?