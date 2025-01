Monster Hunter Wilds: reunimos todas las novedades mientras esperamos su nueva prueba abierta

Después de cosechar un éxito rotundo en Steam durante su primer periodo de pruebas abiertas, ‘Monster Hunter Wilds’ regresará con una segunda oportunidad para que los jugadores de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S prueben lo que Capcom está preparando para la entrega. En este sentido, la casa de entretenimiento nipona ha confirmado que esta nueva sesión se llevará a cabo en dos fechas: la primera del 7 al 10 de febrero y la segunda del 14 al 16 de febrero de 2025. Es importante destacar que todos los interesados podrán disfrutar de la Beta, sin necesidad de tener suscripciones activas a PlayStation Plus ni a Xbox Game Pass, un detalle que permitirá a una mayor cantidad de personas descubrir la experiencia.

Ryozo Tsujimoto, productor de la serie ‘Monster Hunter’, aprovechó la distribución de una nueva pieza de vídeo para desear un feliz 2025 a los seguidores de la saga y confirmar las fechas y planes de esta nueva Beta. Lo más destacable es la inclusión del Gypceros, un monstruo que los asiduos a la serie recordarán de entregas anteriores. Aunque se mantendrán los elementos vistos en la primera sesión de prueba, la incorporación de este monstruo se realizará semanas antes del lanzamiento oficial del juego, previsto para el 28 de febrero de 2025. Además, Capcom ha lanzado un par de vídeos inéditos en los que podemos ver en acción dos criaturas muy esperadas: el Ajarakan y el Rompopolo. Ambos monstruos prometen ser una parte integral de las dinámicas de caza del juego en la versión final.

Gypceros, quite possibly the flashiest Bird Wyvern in the series, returns in Monster Hunter Wilds!



