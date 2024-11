The Crew Motorfest da la bienvenida a todos los jugadores a la Season 5 y el Inicio del Year 2

En las altas esferas de Ubisoft están de celebración con el lanzamiento de la “Season 5”, que marca el comienzo del “Year 2” de ‘The Crew Motorfest’. Esto quiere decir que, a partir del 6 de noviembre, podrás adentrarte en un universo lleno de acción y exploración, donde la nueva isla de Maui promete aventuras sin fin y nuevas formas de competir que pondrán a prueba las habilidades de todos los pilotos.

Un paraíso por descubrir

Imagina surcar las carreteras de una isla vibrante, llena de vida y paisajes impresionantes. La nueva isla de Maui promete ampliar el conjunto con más de nueve biomas únicos y 470 km de carreteras para explorar. Desde playas doradas hasta montañas cubiertas de vegetación, este espacio natural ofrece un entorno diverso y cautivador, donde cada rincón está lleno de oportunidades para la competición y la diversión. Y lo mejor de todo, se puede viajar de O‘ahu a Maui sin interrupciones.

Nuevas listas de partidas:

La Season 5 no solo trae nuevos entornos, también listas de partidas diseñadas para elevar el nivel de adrenalina:

Made In Japan Volume 2: La secuela de la popular lista original llega con carreras nocturnas que prometen una experiencia intensa y auténtica. Aquí, te enfrentarás a 21 rivales en carreras callejeras que se generan aleatoriamente.

Escuadrón de Persecución: Este nuevo modo es para los más audaces. La lista se anticipa como una experiencia trepidante donde los jugadores se convierten en cazadores, persiguiendo a rivales por toda la isla. Con la música de Carpenter Brut, esta variante tiene como objetivo convertirse en toda una experiencia cinematográfica. La pista “Death Racer” es solo un anticipo de la intensidad que se vivirá al volante. Al completar esta lista, se desbloquearán nuevas persecuciones en mundo abierto, donde la habilidad al volante será tu mejor aliada.

The biggest season of #TheCrewMotorfest, available tomorrow!🔥

🌴 New free island: Maui

📺 2 new Playlists

🚓 Chase Squad experience

🐈 Take on street racers

🚗 28 new vehicles

🛠️ Rear view mirrors, RPG improvements, PS5 Pro enhancements

Call your crew, it's time to hit the road! pic.twitter.com/ideklhMKMz