YouTube se renueva: así es su nuevo reproductor de vídeo

Durante una década, el reproductor de vídeo de YouTube, la segunda web más visitada del mundo tras Google, se ha mantenido inalterado, con la excepción de algún cambio cosmético menor. Pero la compañía ha anunciado que eso llega a su fin y que esta semana comienza el despliegue global de un nuevo reproductor ‘más limpio e inmersivo’.

‘Esto incluye controles actualizados y nuevos iconos para que la experiencia de visualización sea más agradable visualmente y oculte menos contenido’, señala la compañía en su página de soporte. El cambio no es inesperado, ya que YouTube comenzó a probarlo con algunos usuarios a comienzos de año.

La nueva interfaz del reproductor de vídeo está diseñada para ser menos intrusiva y llegará a móviles, web y televisores. Una captura de pantalla publicada por la plataforma muestra cómo el nuevo diseño incorpora botones redondeados con un ligero efecto translúcido, aunque no tan pronunciado como el del Liquid Glass de Apple.

El nuevo reproductor de YouTube. YouTube.

También se apreciarán nuevos controles e iconos. Del mismo modo, la función de avance rápido mediante doble toque en el lateral del reproductor será más moderna y menos intrusiva. Además, el cambio entre pestañas en los dispositivos móviles resultará más fluido.

En cuanto a la interacción con el contenido, las animaciones del botón Me gusta en algunos vídeos reflejarán el tema del vídeo que se esté reproduciendo. Por ejemplo, si se marca con ‘Me gusta’ un videoclip musical, el icono se transformará en una nota musical animada. También será más sencillo guardar vídeos en la lista Ver más tarde, con un proceso más fluido y visual.

Por último, YouTube está introduciendo un sistema más estructurado para gestionar las respuestas a los comentarios. Este nuevo mecanismo de conversaciones en hilo facilitará ver y centrarse en las respuestas dentro del hilo original que más interesen.

Reestructuración de los comentarios en YouTube. YouTube.

YouTube ha explicado que la plataforma ‘debe sentirse tan vibrante y dinámica como los creadores y los vídeos que alberga, por eso estamos alineando la energía de nuestro contenido con el aspecto de nuestra interfaz para hacer tu experiencia más agradable y atractiva’.

Esta renovación llega en el vigésimo aniversario de la plataforma. Jawed Karim, uno de los cofundadores junto a Steve Chen y Chad Hurley, todos exempleados de PayPal, subió el primer vídeo en abril de 2005. Me at the zoo, de solo 18 segundos de duración, mostraba a Karim visitando el zoológico de San Diego. Al año siguiente, en octubre de 2006, Google adquirió la plataforma por 1.650 millones de dólares.