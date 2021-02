Las especulaciones de dispararon cuando HBO anunció el lanzamiento de una nueva entrega de «Sexo en Nueva York. Esta mítica serie de finales de los 90 contará con una secuela dos décadas después de la emisión de sus seis temporadas. Sin embargo, no contará con las cuatro integrantes originales. Una de ellas, Kim Cattral (Samantha) no participará esta vez en el reparto, y no será remplazada por nadie. De este modo la trama se centrará en Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se pondrán de nuevo en los exclusivos zapatos de Carrie Bradshaw Miranda Hobbes y Charlotte York. Además, ejercerán de productoras ejecutivas de la serie, que contará con 10 episodios y se llamara «And just like that».

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker , Kim Cattrall and Kristin Davis

De lo poco que sus protagonistas han adelantado, es que la serie estará muy inspirada en la realidad. Tanto, que la pandemia que sufrimos también se colará en la trama. Y a pesar de que las protagonistas solo serán tres, se espera que el resto del elenco sea más inclusivo que en la versión original y sea una representación más ecuánime de las distintos sectores de la población norteamericana. Con estos dos ejemplos resulta fácil ver un mayor compromiso social por parte de esta secuela.

Por su parte, Sarah Jessica Parker, quien ha protagonizado una mejor carrera profesional tras el fulgurante éxito de la serie, ya está despertando a los fans de la mítica ficción. Y es que después de tantos años sin nuevas tramas Sarah utilizaba sus redes sociales para aludirles. La actriz compartió un pequeño teaser en el que recita el nombre de la nueva entrega y aparece su característica pantalla de ordenador con la frase «La historia continúa». Un vídeo que acompañó con el siguiente pie de foto: «No puedo evitar preguntarme... ¿dónde están ahora?».