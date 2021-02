Los Javis siempre la acusan de que nunca coge el teléfono, pero esta vez lo cogió a la primera: «Eso era cuando trabajaba de personal de limpieza, no me gusta andar distraída con el móvil». A pesar de que los focos le han permitido dejar su anterior profesión, asegura que no le ha cambiado tanto la vida: «Esto de la tele es pan para hoy y hambre para mañana. Aunque al menos me ha permitido solventar mis deudas». Da la sensación de que Paca «La Piraña» ha nacido para contar historias, para conquistar a las cámaras. Es de esa gente con el don de crecerse ante los focos, incluso en su primer rodaje profesional, «Veneno».

Presume de que casi nunca ha tenido que repetir una toma: «Solo la del beso con Coronado». Sin embargo, tiene un punto débil, no sabe seguir guiones: «En las campanadas (de Neox) casi me meo en las bragas de los nervios. Tenía 20 páginas de texto. Lo que pasa es que soy tan natural que no se me nota». «La gente se cree que soy un personaje, pero soy la persona que ven en la televisión, incluso un poco más mala», se ríe.

Imagen de su huerto durante el programa

Paca «La Piraña» es un torrente de palabras, de anécdotas, de calle, de experiencia, de vida. Le encanta contar sus vivencias. Las buenas y las malas. Salta de una otra. Sin orden. «Una amiga mía se presentó borracha y con un vestido de licra rosa en el entierro de mi padre», suelta de repente. No hay tabús. Como tampoco los habrá en «Paca te lleva al huerto», programa de entrevistas que Paca estrena hoy en ATRESplayer PREMIUM. Pero ella no sabe hacer promos. Ni lo intenta.

Por lo visto, esta faceta suya de escuchar los problemas de la gente viene desde siempre, no solo de la serie: «En Valencia mi casa era la referencia del colectivo Trans, muchas mujeres comían gracias a mí». Y es que ella, que ha vivido la calle, la prostitución, las agresiones y todos los peligros de la vida, nunca ha dudado en prestar su ayuda a los demás. Y aun así le han decepcionado. Pero avisa: «A mí solo me engañas una vez. Y si perdono, soy como la iglesia, impongo una penitencia». Porque Paca es religiosa: «Cuando más he rezado a Dios es cuando trabajaba en la calle. Ahora solo le pido que proteja a mi madre del virus», tiene 81 años y otros cinco hijos. Bueno, sí que pide una cosa más: «Que me den el Feroz», se ríe.

Le encantaría que Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez o Paula Echevarría visitaran su huerto ecológico. Sí, es de verdad. De él sacará remedios para los problemas de sus invitados, como Paula Usero y Omar Montes.