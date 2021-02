¿Por qué investigó el CNI si Pablo Motos era de Al Qaeda?

El periodista Carlos Alsina visitaba El Hormiguero 3.0, a pesar de que cada día a las cuatro de la mañana le suena el despertador para poder empezar su programa en Onda Cero. Pablo Motos le recibió como se merece y la entrevista estuvo salpicada de actualidad, sobre todo en esa injerencia de Pablo Iglesias en los medios de comunicación. Pero también tuvo sus momentos de humor desde el mismo instantte en el que ambos recordaron cómo se conocieron, “hace treinta años, a mí me hablaron de ti Pablo porque había un chico que dormía en la radio”, contó Alsina.

“Sí, es verdad, me contrataron por encima de mis posibilidades y me tenía que quedar a dormir para estudiar y prepararme”, admitió Pablo Motos entre risas.

No quedó la cosa ahí, ya al final, Carlos Alsina tenía guardado un as bajo la manga cuando le preguntó a Pablo Motos, por qué le había tenido que investigar el CNI. Y Motos contó cómo le contaron que era verdad, que le habían investigado por su presunta relación con Al Qaeda. “Me enseñaron las fotos del tipo, la foto de su detención y una foto juntos en Denia, en bañador y resulta que era peligrosísimo”. “Luego me dio mucho miedo, en un fin de semana me puedo hacer cien fotos con gente que no conozco, ¿con cuántos terroristas me he hecho fotos?”, reconoció.